Veltins wächst mit Pils, Pülleken und Lager (FOTO)

Meschede-Grevenstein (ots) -- Ausstoßzuwachs um 2,3% zeigt Sortimentsperformance- Verbraucher honorieren Produkt-Marken-Konzepte- Januar und Mai waren historisch ausstoßstärkste MonateDie Brauerei C. & A. Veltins, Meschede-Grevenstein, hat im ersten Halbjahr 2025ihren soliden Wachstumskurs fortgesetzt und mit einem Gesamtausstoß von 1,78Mio. hl um 2,3% dynamisch zugelegt. Während der deutsche Biermarkt in den erstensechs Monaten deutlich an Volumen verlor, zeigte sich die Privatbrauerei von derMarktentwicklung unbeeindruckt und stellte erneut unter Beweis, dass sich auchin einem schrumpfenden Branchenumfeld Absatzimpulse erzielen lassen. "DieVerbraucher wissen das traditionelle Veltins Pilsener zu schätzen und honorierendie innovativen Produkt-Marken-Konzepte von Pülleken und Lager", bilanzierte Dr.Volker Kuhl, Sprecher der Geschäftsführung der Brauerei C. & A. Veltins. DieStamm-Marke Veltins legte über alle Sorten um 2,9% zu. Dabei glich daserfreulich wachsende Flaschenbiergeschäft (+3,6%) die Verluste imgastronomischen Fassbiergeschäft (-5,1%) aus. Das Pülleken als Sortenlieblingder Verbraucher im Hellbiersegment konnte angesichts der großen Marktnachfragemit 188.100 hl sogar 4,9% mehr absetzen. "Wir sind mit einem günstigenRückenwind unterwegs und können dem starken Wettbewerbsdruck in denunterschiedlichen Sortensegmenten wirkungsvoll Paroli bieten", so Dr. Kuhl.Absatzimpulse, kontinuierliche Sortimentspflege und VertriebsarbeitInsgesamt gestalteten sich die ersten sechs Monate für die sauerländischeFamilienbrauerei erfreulich. Während in der nationalen Brauwirtschaft die erstensechs Monate mit gebremstem Schaum verliefen, konnte die Brauerei C. & A.Veltins schon im ersten Quartal deutlich über dem Vorjahr abschneiden. "Bereitsbis Ostern bilanzierten wir Mehrverkäufe, die über Wettbewerbsniveau lagen",sagte Dr. Volker Kuhl bei der Vorstellung der Halbjahreszahlen. Die Verbraucherhätten trotz eines unverändert schwierigen Konsumumfeldes dasVeltins-Sortenportfolio mit zusätzlichem Abverkauf goutiert. Das eigentlichwarme und kontinuierlich "biertaugliche" Frühjahrswetter hatte - anders alssonst üblich - der Brauwirtschaft diesmal nicht geholfen und im Biermarkt bisEnde Mai ein nationales Marktminus um -6,8% verursacht. Anders bei Veltins. "Aufdas Veltins-Wachstum hat die kontinuierliche Sortimentspflege mit einemverbraucherattraktiven Markenportfolio bei gleichzeitig verlässlicherVertriebsarbeit eingezahlt", resümierte Rainer Emig, Geschäftsführer Vertriebder Brauerei C. & A. Veltins. Tatsächlich waren es in der Brauerei turbulenteWochen, sodass am Stammsitz nicht nur rund um die Uhr gebraut, abgefüllt und