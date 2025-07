DWS Group - Aktie rauscht in die Tiefe - 04.07.2025

DWS Group ist ein führender Vermögensverwalter mit einem breiten Angebot an Investmentfonds, ETFs und alternativen Investments. Als einer der größten in Europa hat DWS eine starke Marktstellung und konkurriert mit BlackRock, Vanguard und Amundi. Ihre Expertise in nachhaltigen Investments und digitale Innovationen sind Alleinstellungsmerkmale.

DWS Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.07.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die DWS Group Aktie. Mit einer Performance von -3,61 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?