XRP, Solana und Cardano brechen ein – besteht noch Bullen-Hoffnung?

Am Freitagmittag notiert XRP bei 2,23 US-Dollar, was einem Rückgang von 2,5 Prozent auf 24-Stunden-Sicht entspricht. Solana fällt auf 150,38 US-Dollar und verliert damit 2,8 Prozent, während Cardano mit einem Kurs von 0,58 US-Dollar um 3,66 Prozent nachgibt. Auf Wochensicht bleibt das Bild jedoch positiv: XRP steht 6,6 Prozent, Solana 5,9 Prozent und Cardano 4,9 Prozent im Plus (Stand: 12:30 MESZ).

XRP: Ripple zielt auf Banklizenz

Technisch konsolidiert der Kurs von XRP weiterhin innerhalb eines langfristigen Bull-Flag-Musters – ein potenzieller Vorbote für eine erneute Aufwärtsbewegung.

Fundamental rückt Ripple, das Unternehmen hinter XRP, weiter in Richtung regulatorischer Reife. Laut CEO Brad Garlinghouse hat Ripple einen Antrag auf eine nationale Banklizenz gestellt – ein strategischer Schritt, um das Stablecoin-Projekt RLUSD zu institutionalisieren. Die Lizenz könnte es Ripple ermöglichen, direkte Verbindungen zum Federal Reserve Payment System aufzubauen. Dies würde nicht nur die Abwicklung von RLUSD-Transaktionen beschleunigen, sondern auch ein neues Maß an Vertrauen im 250 Milliarden US-Dollar Stablecoin-Markt schaffen.

"Unsere Zielsetzung ist es, mit RLUSD neue Maßstäbe in puncto Transparenz und Sicherheit zu setzen", sagte Garlinghouse in einem aktuellen Statement. Sollte die Zulassung erteilt werden, rechnen Marktbeobachter mit einem XRP-Kurssprung ähnlich dem Muster von Dezember bis Januar, das XRP bis auf 3,40 US-Dollar trug.

Solana: ETF-Debüt sorgt für institutionelle Dynamik

Am 2. Juli startete in den USA der REX-Osprey Solana + Staking ETF unter dem Tickersymbol SSK. Der börsengehandelte Fonds, der sowohl auf Solana-Exposure als auch auf Staking setzt, erzielte am ersten Handelstag ein Volumen von 33 Millionen US-Dollar bei 12 Millionen US-Dollar an Nettozuflüssen.

Parallel dazu erreichte das Volumen der CME Solana Futures mit über 1,8 Millionen Kontrakten ein Allzeithoch – ein starkes Indiz institutionellen Interesses. Dennoch konnte der SOL-Kurs davon kurzfristig nicht profitieren.

Cardano: ETF-Fantasie beflügelt Langfrist-Blick

Trotz des heutigen Kursrückgangs um über 3 Prozent hat Cardano ein bedeutendes technisches Signal geliefert: Der 50-Wochen-Durchschnitt hat den 200-Wochen-Durchschnitt nach oben durchkreuzt – ein klassisches "Golden Cross"-Signal, das als stark bullisches Signal gilt. Analyst Dan Gambardello betont, dass diese Formation zuletzt bei Bitcoin unmittelbar vor dem ETF-Zulassungszyklus im Januar 2024 auftrat

Zwar wurde Cardano noch nicht einzeln für einen eigenen ETF zugelassen, doch über die Umwandlung des Grayscale Digital Large Cap Funds in einen ETF erhält ADA erstmals indirekten Zugang zum institutionellen Markt. Die SEC genehmigte kürzlich den ETF, der neben Cardano auch Bitcoin, Ethereum, Solana und XRP umfasst.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

