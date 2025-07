Grünes Licht für About You! Darum ist die Zalando-Aktie noch zu günstig

Ein halbes Jahr nach der angekündigten Übernahme des Modehändlers About You durch Platzhirsch Zalando hat die EU-Kommission grünes Licht gegeben. Zalando, bereits Europas größter Modehändler mit rund 52 Millionen Kunden, konnte sich damit ein weiteres Stück des Marktes sichern.

About You, das mit seinen rund zwei Millionen Kunden deutlich kleiner ist, zählt insbesondere bei jungen Käufern zu den beliebtesten Marken und ist in Deutschland die Nummer zwei hinter Zalando. Die Übernahme stärkt Zalando nicht nur durch die Erweiterung der Kundschaft, sondern auch durch die geografische Präsenz beider Unternehmen in zahlreichen europäischen Märkten.

Auch die beiden B2B-Plattformen der Unternehmen würden sich gut ergänzen. "About You's Scayle Plattform ist ein hochprofitables Geschäft (EBITDA-Marge von 53,2 Prozent) und eine gute und komplementäre Ergänzung zu Zalandos ZEOS-Angebot", so Bosse, der das Kursziel für die Aktie bei 37 Euro sieht, rund 35 Prozent über dem aktuellen Niveau.

Die Aktie gibt am Freitag in einem schwachen Gesamtmarkt rund 0,8 Prozent nach. Von Übernahmeeuphorie ist bisher nichts zu spüren, auch wenn zum Beginn der Woche kurzfristig etwas Schwung in die Aktie kam: Seit Anfang des Jahres läuft die Aktie mit einem Minus von über 13 Prozent immer noch dem Markt hinterher.

Mit About You unter einem Dach kommt das neue Zalando nach Berechnungen der Baader Bank auf einen Umsatz von 13,9 Milliarden Euro, und eine EBIT-Marge von 4,8 Prozent sowie ein Gewinn je Aktie von 1,22 Euro.

Noch optimistischer sind die Analysten von Bank of America (Bofa), die das Kursziel bei 40 Euro sehen. Die Erholung des Geschäfts sei im vollen Gange, schreibt Analyst Joffrey Bellicha Meller. Er ist überzeugt: Die Aktie ist wird aktuell noch mit einem 20-prozentigen Abschlag zu anderen EU-Onlinehändlern gehandelt. Das lässt Luft nach oben.

Für das zweite Quartal – die Zahlen kommen am 6. August – erwartet BofA ein Wachstum des Bruttowarenvolumens (GMV) von 5 Prozent, was leicht unter den Konsensprognosen liegt. Das angepasste EBIT wird auf 180 Millionen Euro geschätzt, was 2 Prozent unter den Erwartungen liegt. Die Schwäche des Konsums in Deutschland und Frankreich sowie die hohen Vergleichswerte aus dem Vorjahr drücken auf das Wachstum.

Die langfristige Wachstumsstory von Zalando bleibe jedoch intakt. Der Online-Handel in Europa gewinne weiter an Fahrt, und das Unternehmen profitiert von Expansionsmöglichkeiten in verschiedenen Kategorien und Ländern. Die Übernahme von About You dürfte Zalando sogar noch bessere Margen verschaffen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 29,55 € , was eine Steigerung von +5,19% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer