Legendärer Fondsmanager: Das ist die beste konträre Wette der Welt!

Der legendäre Fondsmanager Anthony Bolton sieht im chinesischen Aktienmarkt derzeit die beste konträre Wette weltweit. "Chinesische Aktien", antwortete der langjährige Fidelity-Investor in einem aktuellen Interview mit dem norwegischen Staatsfonds-Chef Nicolai Tangen auf die Frage nach dem besten Anti-Konsens-Trade. Und wie würde er diesen Trade finanzieren? Bolton zögerte keine Sekunde: "Amerika verkaufen."

Dass die Renditen zehnjähriger chinesischer Staatsanleihen bei nur 1,64 Prozent liegen, lasse Anlegern im Inland kaum Alternativen. Laut Bolton dürfte die Immobilienkrise viele Chinesen zusätzlich aus Sachwerten wie Gold zurück in den Aktienmarkt treiben. Unser Aktienexperte Markus Weingran hat sich passend dazu in dieser Woche in der Börsenlounge 10 China-Aktien angeguckt, die vor einer Outperformance stehen könnten.

Boltons Skepsis gegenüber der aktuellen Markteuphorie in den USA zeigt sich auch bei einem weiteren Thema: der KI-Revolution. Bolton glaubt nicht daran, dass ausschließlich US-Konzerne wie die "Magnificent 7" von der Technologie profitieren werden. Auch chinesische Firmen hätten operativ und finanziell enormes Potenzial.

Im Gespräch mit Tangen gewährte der Brite zudem Einblicke in seine Investmentphilosophie: Er analysiert Charts, um den idealen Einstiegszeitpunkt zu bestimmen, achtet auf Insiderkäufe und baut Positionen schrittweise auf. Besonders wichtig sei ihm, asymmetrische Chancen zu finden – mit begrenztem Abwärtspotenzial, aber hohem Gewinnpotenzial. "Ich achte darauf, ob ich in guter oder schlechter Gesellschaft bin", sagte Bolton mit Blick auf Aktionärslisten.

Zugleich warnt er vor Risiken durch die Dominanz passiver Anlagestrategien. Diese hätten dazu geführt, dass Trends heute extremer laufen – und die Korrekturen entsprechend heftiger ausfallen. Sein wichtigster Tipp für Anleger mit Long-Positionen: "Hört den Leerverkäufern zu."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion