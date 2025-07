Stifel warnt vor zweistelligem Einbruch bei US-Aktien im zweiten Halbjahr

Der Markt könnte schon bald ein böses Erwachen erleben – das zumindest prognostiziert Stifel-Stratege Barry Bannister. In einer aktuellen Mitteilung rechnet er mit einem Rückgang des S&P 500 auf 5.500 Punkte in der zweiten Jahreshälfte 2025. Das entspricht einem Einbruch von rund 12 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Montag. Grund sei ein deutliches Abflachen des US-Kern-BIP. "Wir erwarten für die zweite Hälfte des Jahres 2025 einen starken Rückgang des US-Kern-BIP, der seit langem mit Korrekturen des S&P 500 in Verbindung gebracht wird", so Bannister. Der Konsum werde wegen schwächerer realer Einkommen und sinkender Investitionen spürbar zurückgehen – das Wachstum dürfte laut Prognose auf unter 1 Prozent fallen.

Obwohl die Technologiebranche heute rentabler sei als während der Blase der 1990er, sei das Bewertungsniveau zu hoch. "Das Problem ist die Überbewertung", schrieb Bannister. In einem Umfeld mit hartnäckiger Inflation und abflachendem Wachstum könne sich ein "Marktecho" des Stagflation-Trades wiederholen – jener Sektor-Mix, der bereits im ersten Quartal 2025 von der wirtschaftlichen Unsicherheit profitiert habe. Als defensive Anlageziele nannte Bannister Aktien aus den Bereichen Basiskonsum, Versorger und Medizintechnik.