Über 20 Prozent Dividendenrendite – Dieser Reeder schlägt sogar Torm

MPC Container Ships ist kein Riese der Branche, aber für Dividendenjäger ein interessanter Geheimtipp. Die in Oslo ansässige Gesellschaft schüttet seit Jahren einen Großteil ihrer Gewinne aus und glänzt mit einer außergewöhnlich hohen Dividendenrendite.

Im vergangenen Jahr hat MPC Container Ships laut Unternehmensangaben insgesamt 4,9193 Norwegische Kronen je Aktie ausgeschüttet. Gemessen am Schlusskurs des Jahres entspricht das einer Dividendenrendite von 23,7 Prozent. Im Jahr davor wurden inklusive einer Sonderdividende sogar 7,03 Kronen ausgeschüttet, was eine Fabel-Rendite von 52,8 Prozent ergibt!

MPC verteilt die Jahresdividende auf vier Ausschüttungen pro Jahr. In 2025 wurden bislang im Februar und Mai zusammen 1,75 Kronen ausgezahlt. Wenn die beiden folgenden Zahlungen ähnlich hoch ausfallen, wären das für dieses Jahr insgesamt 3,50 Kronen, was beim aktuellen Kurs von rund 16 Kronen einer Rendite von knapp 22 Prozent entspräche. Die Zahlungen von MPC erfolgen allerdings abhängig von der Geschäftsentwicklung und sind schwer vorhersehbar. Wenn allerdings die Geschäfte stabil weiter laufen, gibt es klare Aussagen der Konzernspitze zur Strategie:

"Zur Unterstützung des Ziels, die Renditen für die Aktionäre zu maximieren, beabsichtigt MPC Container Ships, regelmäßige Dividenden in Form einer Ausschüttung von 30-50 Prozent des Nettogewinns" an die Aktionäre auszuschütten. Seit der Pandemie hat MPC seine Ausschüttungspolitik deutlich ausgeweitet, mit dem klaren Ziel, überschüssige Mittel an die Aktionäre weiterzugeben.

12.000 Euro Dividende mit MPC Container Ships

Ein Anleger, der jährlich 12.000 Euro brutto an Dividenden erzielen möchte, müsste bei stabiler Dividende und Wechselkurs rund 40.000 Aktien von MPC Container Ships halten. Bei einem aktuellen Kurs von umgerechnet 1,35 Euro pro Aktie entspricht das einem Kapitalbedarf von etwa 54.000 Euro. Bei Nordea in der vergangenen Woche waren es noch rund 160.000 Euro.

Zum Vergleich: Der Konkurrent Torm (hier im Radar), der im vergangenen Jahr insgesamt 5,86 US-Dollar ausgeschüttet hatte, zahlte bei den ersten zwei Ausschüttungen 2025 lediglich insgesamt 1,00 US-Dollar aus, sodass die Jahresdividende bei 2,00 US-Dollar liegen könnte. Beim aktuellen Kurs wäre das eine Rendite von rund 12,3 Prozent und der Kapitalbedarf beliefe sich auf etwa 104.000 Euro. Bei Frontline (hier im Radar), die ihre Ausschüttungen zuletzt ebenfalls deutlich reduziert haben, wären es aktuell etwa 275.000 Euro.

Geschäfte laufen

MPC Container Ships betreibt ein fokussiertes Portfolio mittelgroßer Containerschiffe (Feeder), die vor allem im regionalen Asien- und Europaverkehr eingesetzt werden. Der Markt gilt als stark fragmentiert, aber auch krisenanfällig. Umso wichtiger ist die Charterstruktur: Der Großteil der Schiffe ist aktuell zu attraktiven Raten für 2025/26 gebunden. Das sichert Cashflows, zumindest mittelfristig.

Im ersten Quartal 2025 erzielte MPC mit 127,1 Millionen US-Dollar zwar einen geringeren operativen Umsatz als im Vorjahr (147,5 Millionen US-Dollar), übertraf damit aber die Erwartungen des Marktes. Der (non-GAAP) Gewinn pro Aktie belief sich auf 0,11 US-Dollar. Die Charter-Aufträge summieren sich aktuell auf ein Volumen von 1,1 Milliarden US-Dollar, mit fast vollständiger Auslastung der 59 Schiffe für 2025 (96 Prozent) und hoher Abdeckung für 2026 (77 Prozent).

Für das gesamte Geschäftsjahr sagt der Reeder einen operativen Umsatz in einer Spanne von 485 bis 500 Millionen US-Dollar voraus bei einem EBITDA in einer Spanne von 305 bis 325 Millionen US-Dollar. Die Nettoverschuldung des Unternehmens in Höhe von 207 Millionen US-Dollar ist durch den prognostizierten EBITDA-Backlog 3,4-fach gedeckt. Und das Unternehmen verfügt mit 226 Millionen US-Dollar an Liquidität über eine solide Cash-Position. Die Eigenkapitalquote liegt bei 66,4 Prozent.

Für 2025 erwarten Analysten einen leichten Umsatzrückgang, aber weiterhin solide Margen. Das Management zeigt sich überzeugt, auch künftig "substanzielle Dividenden" ausschütten zu können – abhängig von Marktlage und Flottenauslastung.

Analystenmeinungen und Ausblick

Die Analysten von Pareto sehen das Kursziel mittelfristig bei 20 Kronen, Fearnley bei 17 Kronen und DNB bei 14,90 Kronen. Es gibt allerdings zu wenige Einschätzungen zu der Aktie, um daraus viel ableiten zu können. Besonders hervorgehoben wird von den Experten die hohe Kapitaldisziplin und die Fähigkeit des Managements, zyklische Hochphasen konsequent zur Schuldentilgung und Ausschüttung zu nutzen. Einige Beobachter warnen jedoch vor möglichen Rücksetzern bei den Charterraten ab 2026, was sich auf die Dividendenpolitik auswirken könnte.

Fazit: Viel Rendite, klar umrissene Risiken

MPC Container Ships ist kein Dauerläufer wie Coca-Cola oder Johnson & Johnson, aber ein gezieltes Investment für Einkommensorientierte mit höherer Risikobereitschaft. Die Dividendenrendite ist außergewöhnlich hoch, das Geschäftsmodell klar umrissen, die Bilanz solide. Wer zyklische Erträge akzeptiert, kann hier eine lukrative Ergänzung für das Hochdividenden-Depot finden.

Besteuerung norwegischer Dividenden in Deutschland

Norwegen erhebt auf Dividendenzahlungen eine Quellensteuer von 25 Prozent. Durch das Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland kann diese auf 15 Prozent reduziert werden. Dafür muss die deutsche Depotbank den korrekten Antrag bei den norwegischen Behörden stellen.

Die angerechnete Quellensteuer kann mit der deutschen Abgeltungsteuer (25 Prozent zzgl. Soli und ggf. Kirchensteuer) verrechnet werden. In der Praxis verbleibt deutschen Anlegern also nach Steuern ein ähnlicher Nettoertrag wie bei US- oder kanadischen Aktien.

Übersicht zur Dividende von MPC Container*

Marktkapitalisierung: 600 Millionen Euro

Dividende erhöht: 0 Jahre in Folge

Dividende kontinuierlich ausgeschüttet: 4 Jahre in Folge

MPC schüttet erst seit 2022 Dividenden aus.



Zeitplan

22.05.2025: Dividendenankündigung

20.06.2025: Ex-Tag

23.06.2025: Record Date

27.06.2025: Dividendenzahlung

* Quellen: MPC Container, wallstreetONLINE.

Kalenderjahr Dividendenrendite in %** Dividende in Kronen*** 2025 21,88e 3,50e 2024 23,7 4,92 2023 47,37 (52,78) 6,31 (+ Sodiv. 7,03) 2022 33,17 (57,86) 5,39 (+ Sodiv. 9,40)

* Quellen: MPC Container, wallstreetONLINE, FactSet.

** Zur Errechnung der zurückliegenden Dividendenrendite wurde der Schlusskurs des jeweiligen Kalenderjahres genommen, beziehungsweise für 2025 und die Prognosen der aktuelle Kurs.

*** Für die zukünftigen Ausschüttungen gibt es zu wenige Dividendenprognosen für eine realistische Einschätzung, die Erwartungen für 2025 sind reine Spekulation.

Die optimale Dividendenstrategie

Eine optimale langfristige Dividendenstrategie hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter dem individuellen Risikoprofil, den Anlagezielen und der finanziellen Situation. Hier sind jedoch einige allgemeine Prinzipien, die empfohlen werden können:

Diversifikation: Investieren Sie in eine breite Palette von Unternehmen und Sektoren, um das Risiko zu streuen. Diversifikation kann helfen, das Portfoliorisiko zu mindern, da nicht alle Sektoren gleichzeitig von Marktschwankungen betroffen sind.

Qualitätsaktien wählen: Achten Sie auf Unternehmen mit einer starken Bilanz, stabilen Cashflows und einer Geschichte von zuverlässigen und wachsenden Ausschüttungen. Solche Unternehmen sind oft besser positioniert, um auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Dividenden zu zahlen.

Reinvestition von Dividenden: Das Reinvestieren von Dividenden kann das Wachstum des Portfolios beschleunigen. Durch den Zinseszinseffekt können reinvestierte Dividenden über die Zeit einen signifikanten Beitrag zum Gesamtertrag des Portfolios leisten.

Langfristige Perspektive: Dividendenstrategien sind oft langfristig ausgerichtet. Marktschwankungen sollten daher nicht zu überstürzten Entscheidungen führen. Geduld und Beständigkeit sind Schlüssel zum Erfolg.

Steuereffizienz berücksichtigen: Die steuerliche Behandlung von Dividenden kann je nach Land und individueller Situation variieren. Es ist wichtig, Steuereffekte in die Strategie einzubeziehen.

Überwachung und Anpassung des Portfolios: Portfolios sollten regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst werden, um sicherzustellen, dass es weiterhin den eigenen Anlagezielen entspricht und gut diversifiziert bleibt.

Bewertung: Achten Sie auf die Bewertung der Aktien. Hohe Dividendenrenditen sind nicht immer ein gutes Zeichen; sie können auch ein Hinweis auf Probleme im Unternehmen sein.

Verwendung von Dividendenfonds, -ETFs: Für Anleger, die nicht direkt einzelne Aktien auswählen möchten, können Dividendenfonds eine praktikable Alternative sein, da sie eine gute Möglichkeit zur Diversifikation bieten.

Fazit:

Dividendeninvestitionen können eine großartige Möglichkeit sein, ein passives Einkommen aufzubauen. Indem Sie sich auf Unternehmen mit stabiler Dividendenhistorie konzentrieren, können Sie Ihr Portfolio schrittweise ausbauen. Dabei ist natürlich immer zu beachten, dass Investitionen in Dividendenaktien – wie alle Investitionen – mit Risiken verbunden sind.

