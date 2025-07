Desay SV Automotive erhält den Volkswagen Group Award 2025

WOLFSBURG, Deutschland, 4. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Am 1. Juli zeichnete die Volkswagen Gruppe im Rahmen der Supplier Management Conference in Wolfsburg die Gewinner des Volkswagen Group Award 2025 aus. Desay SV Automotive ist stolz, in diesem Jahr als einziger chinesischer Zulieferer in der Kategorie „Costs" ausgezeichnet worden zu sein. Mit der Verleihung in insgesamt zehn strategischen Kategorien würdigt der Konzern herausragende Leistungen seiner Partner und betont die Bedeutung starker, verlässlicher Kooperationen. Die Kategorien orientieren sich an den zentralen Zielen der konzernweiten Beschaffungsstrategie, die weiterhin als Richtschnur für das Performance-Programm dient. Der Award steht für außergewöhnliches Engagement, nachhaltige Zusammenarbeit und eine gestärkte Partnerschaft in einem zunehmend komplexen Marktumfeld.

Im Jahr 2024 erzielte der Brand Group Core des Volkswagen Konzerns – bestehend aus den Marken Volkswagen, Škoda, SEAT, CUPRA und Volkswagen Nutzfahrzeuge – einen Verkaufszuwachs von 2,8 % und verzeichnete weltweit einen Absatz von 4,96 Millionen Fahrzeugen. Als strategischer Partner ist Desay SV mit seinen Displaylösungen in zahlreichen globalen Modellen vertreten und unterstützt damit die großvolumige Fahrzeugproduktion des Volkswagen Konzerns.