Trump zündet Konjunktur-Bombe – US-Aktien in "Schlagdistanz" zum Sell-off

Starke US-Arbeitsmarktdaten haben die Sorgen um eine US-Konjunkturabkühlung am Donnerstag vorerst gedämpft. Die Zahl neuer Stellen übertraf die Erwartungen, und die Arbeitslosenquote sank von 4,2 auf 4,1 Prozent. Vor diesem Hintergrund konnte US-Präsident Donald Trump einen politischen Erfolg verbuchen: Seine Steuer- und Ausgabengesetzgebung wurde verabschiedet – ein zentrales Element seiner Agenda für die zweite Amtszeit. Das Paket stärkt auch die Finanzierung seiner Migrationspolitik.

Trump kündigte außerdem an, ab Freitag offizielle Schreiben an Handelspartner zu verschicken, um sie über neue US-Zölle zu informieren. Die Gespräche über die genauen Handelsabgaben befinden sich laut Regierungskreisen in der finalen Phase. Trotz der jüngsten Lockerung seiner Rhetorik gegenüber China bleiben die handelspolitischen Risiken damit präsent.