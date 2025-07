Größer als Großbritannien: Nvidia überholt komplette Börsenländer im Alleingang

Der Chiphersteller ist auf dem besten Weg, zum wertvollsten börsennotierten Unternehmen aller Zeiten zu werden. Die Aktie stieg zeitweise bereits auf über 160 US-Dollar und profitierte damit erneut vom anhaltenden KI-Hype an der Wall Street:

"Als das erste Unternehmen die Billionen-Dollar-Marke überschritten hat, war das unglaublich. Und jetzt reden wir von vier Billionen, was einfach unglaublich ist", zitiert Reuters Joe Saluzzi von Themis Trading. Der Co-Handelsleiter sieht in der Entwicklung einen klaren Hinweis darauf, "dass es einen enormen Ansturm auf KI-Ausgaben gibt und alle derzeit darauf setzen".

Tatsächlich befeuern Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet und Tesla mit ihrem Wettlauf um KI-Infrastruktur die Nachfrage nach Nvidias Hochleistungsprozessoren. Die jüngsten Chips des Unternehmens gelten als Herzstück vieler großer Sprachmodelle und KI-Systeme. Nvidia hat sich damit von einem einstigen Nischenanbieter für Gaming-Hardware zum dominierenden Ausrüster der KI-Revolution entwickelt.

Microsoft liegt mit einem Börsenwert von 3,7 Billionen US-Dollar derzeit auf Platz zwei, Apple mit 3,19 Billionen auf Rang drei. Nvidia hat mit seinem aktuellen Marktwert sogar den kombinierten Börsenwert aller Unternehmen in Großbritannien übertroffen. Laut LSEG ist der Chiphersteller mehr wert als die Börsen von Kanada und Mexiko zusammen.

Die Rallye des Unternehmens ist spektakulär: Seit 2021 hat sich der Börsenwert fast verachtfacht. Inzwischen hofft die Wall Street auf diplomatische Entschärfungen im Handelskonflikt. Ein Stimmungsumschwung, der auch Nvidia beflügelt.

Trotz der immensen Kursgewinne liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis laut LSEG-Daten aktuell bei 32 – unter dem Fünfjahresdurchschnitt von 41. Analysten verweisen auf kontinuierlich steigende Gewinnschätzungen, die den Anstieg rechtfertigen würden.

Mit einem Anteil von sieben Prozent ist Nvidia mittlerweile ein Schwergewicht im S&P 500. Die fünf Tech-Riesen Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon und Alphabet machen zusammen 28 Prozent des Index aus. Das hat direkte Auswirkungen auf Millionen Kleinanleger, deren Altersvorsorge über Indexfonds an der Wall Street hängt und damit zunehmend am Schicksal der KI.

Nvidia wurde 1993 von Jensen Huang mitbegründet. Die Aufnahme in den Dow Jones im November 2024 gilt als Symbol für die Machtverschiebung in der Chipbranche. Nach einem schwachen Jahresstart, ausgelöst durch Sorgen um chinesische Konkurrenz und geopolitische Risiken, gibt das Unternehmen nun wieder den Takt an der Wall Street vor.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion