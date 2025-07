Stabiles Fundament in einer instabilen Welt - robuste Wirtschaft gibt weiter positive Impulse für Kapitalmärkte (FOTO)

Frankfurt (ots) -- Angst vor der Gefahr als größte Gefahr- Europa im Fokus: niedrige Inflation, starke Währungen- Aktienmärkte: Breitere regionale Diversifikation ratsamNach einem politisch turbulenten ersten Halbjahr blickt Tilmann Galler,Kapitalmarktstratege bei J.P. Morgan Asset Management, verhalten optimistischauf die kommenden Monate: "Das erste Halbjahr war insbesondere von politischerSeite sehr bewegt, was sich auch auf die Kapitalmärkte ausgewirkt hat", betontGaller anlässlich der Vorstellung des Guide to the Markets für das dritteQuartal 2025. Trotz der politischen Herausforderungen bleibe die Weltwirtschaftjedoch robust: "Wir sehen aktuell ein stabiles Fundament in einer instabilenWelt. Trotz der politischen Störgeräusche haben viele Unternehmen eine hoheRentabilität, die Weltwirtschaft ist bislang nicht eingebrochen, dieFundamentaldaten sind robust. Auf diesem stabilen Fundament lässt sichaufbauen", erklärt Ökonom Galler. Politische Entscheidungen könnten gleichwohlauch weiterhin Auswirkungen auf die Kapitalmärkte haben. Auf der Aktienseitesollten Anlegerinnen und Anleger auf eine breitere Diversifikation setzen. Bei Anleihen sollte der Fokus auf Qualität liegen. Alternative Anlagen seien zumSchutz vor Inflationsrisiken besonders gut geeignet.

Steuersenkungen in den USA könnten Kapitalmärkte und US-Dollar langfristigbelastenDas große Haushaltspaket in den USA, die "Big Beautiful Bill", wurde gestern vomRepräsentantenhaus verabschiedet, nachdem der US-Senat noch ein paar Punkteherausstreichen konnte. Dazu gehört etwa die Möglichkeit für die US-Regierung,Strafmaßnahmen auch auf Kapital zu erheben. Allerdings sind demgegenüber dasAusgabenprogramm und die Steuersenkungen noch einmal sehr viel umfangreichergeworden. "Sollten die Steuersenkungen permanent bestehen bleiben, könnte diesdie US-Verschuldung auf über 130 Prozent des BIP ansteigen lassen", erklärtTilmann Galler. Kurzfristig könne das Programm zwar positive Wachstumseffektegenerieren, aber gleichzeitig könnte es auch zu erheblichen Störungen an denAnleihenmärkten führen. So beginne beispielsweise das Vertrauen in den US-Dollarals Konsequenz zunehmend zu schwinden.Gefahr eines Stimmungsumschwungs bei Unternehmen und KonsumentenEine besondere Gefahr sieht der Kapitalmarktexperte in der "Angst vor derGefahr". Die Verunsicherung nehme sowohl bei Unternehmen als auch beiKonsumenten zu. "Konsumenten fragen sich zunehmend, wie es um das künftigePreisniveau stehen wird vor dem Hintergrund der Zollpolitik. Unternehmenwiederum machen sich Sorgen, ob beispielsweise Vorprodukte oder Güter, die sie