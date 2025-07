In der ersten Juliwoche war der Tesla Inc. Thread erneut die aktivste Diskussion zu Einzelwerten im wO-Forum. Der Grund sind die am Mittwoch, dem 02.07. veröffentlichen Absatzzahlen (wO berichtete) und die daraufhin erfolgte erstaunliche Kursentwicklung. Der Kurs von Tesla Inc. stieg nach Bekanntgabe der niedrigen Absatzzahlen um beinahe 10% an, obwohl vermeldet wurde, dass im Quartal 2, 2025 insgesamt 13% weniger Autos verkauft wurde als im Vorjahreszeitraum. Anders als die Börse sieht die überwiegende Mehrheit der wO-Community weiterhin schwarz für die Tesla Aktie. Hier einige Stimmen zur Lage bei Tesla Inc. nach Bekanntgabe der Absatzzahlen für Quartal 2, 2025 aus dem wallstreetONLINE Forum:

GAP-Minder: "Wie üblich die Logik der Tesla-Aktie: schlechte Zahlen, gefolgt von steigenden Kursen…"

Radiesel2008: "Tesla liefert im zweiten Quartal 384.122 Fahrzeuge aus und verfehlt damit die Erwartungen von 390.000 Einheiten. Das Unternehmen produziert im selben Zeitraum über 410.000 Fahrzeuge und installiert 9,6 GWh an Energiespeicherprodukten."

darauf Gunsi007: "Für was wurde die Produktion gesteigert? wer kauft 410.000 Teslas?"

darauf Marvessa: "Scheint sie wollen ihre Lagerflächen voll bekommen."

GAP-Minder: "So ist Tesla: man verkauft gut 13% weniger als im Vorjahr, liegt dabei noch knapp unter der Analystenschätzungen und die Börse feiert das als Erfolg, denn es hätte ja noch schlimmer kommen können."

Radiesel2008: "Auslieferungen sinken, Produktion wird gesteigert - finde den Fehler...."

darauf Kolovkolosh: "Ganz einfach: Musk, der mehr über Produktion weiß als irgendwer auf der Welt, hat erkannt das Fabriken ausgelastet sein müssen, damit sie wirtschaftlich sind. Also wird die Produktion nicht gedrosselt. Und damit die Anmietung der Parkplätze ebenfalls wirtschaftlich ist, werden die halt schön vollgestellt. Mal schauen, wann Musk merkt, dass man die Wägelchen auch verkaufen muss. Zugegeben: Ich hätte mir einem stärkeren Rückgang gerechnet. Nur 86.000 weniger als im Vorjahresquartal. Fällt die Katastrophe halt etwas kleiner aus. Ich freue mich weiter auf die Quartalszahlen. Wieder 26.000 Autos auf Halde produziert."

The_Engineer: "So langsam zweifelt man echt am geistigen Zustand der Tesla Fanboys- und girls. Die Verkaufszahlen sind statt superschlecht nur schlecht. Trotzdem ging es kurzfristig fast 10% bergauf."

Teenangel1979: "Warum steigt die Aktie? Kann mir das jemand erklären?"

darauf GAP-Minder: "Wirklich erklären ist schwierig. Aber der Markt hatte noch schlechtere Zahlen befürchtet, sodass der „geringe“ Rückgang als Erfolg empfunden wird. Dazu kommt, dass das neue Modell Y nicht schon in allen Märkten während des gesamten Q2 zur Verfügung stand und man sich daher für den Rest des Jahres bessere Verkäufe erhofft. Und letztendlich setzen die Anleger auf das neue Robotaxi, dessen Erfolg bzw. Misserfolg noch nicht fest steht. Es kann aber auch sein, dass sich der Markt im Laufe des Tages wieder anders entscheidet."

Wertpapieramt: "Das mit der Produktion auf Halde hat schon bei KTM nicht funktioniert. Aber Tesla ist da bestimmt anders. Den Zahlen kann man sowieso nicht trauen, wieso kommen die nur auf Minus 13%, die Dinger werden doch weltweit gemieden."

darauf BVBmeister16: "Das stimmt, allerdings produzieren auf Halde geht nur dann eine gewisse Zeit gut, wenn du die Produkte schließlich doch an den Mann bringst. KTM war diesbezüglich ein extremes Beispiel. Diesbezüglich steht tsla vermutlich doch besser da."

darauf Eckihandel: "Ich erinnere nur an die Brüder Mannesmann, die lange Zeit nahtlose Röhren produzierten, welche aber nicht wirklich gelungen, nicht dicht, oder einfach nicht von gleichmäßiger Beschaffenheit waren. Diese platzierte man dann in großen Halden auf dem riesigen Freilager in Komotau und setzte die Herstellungskosten der "Halbzeuge" in der Bilanz als Vorratsvermögen an...

Bis dann eines Tages im Jahre 1893 der Bankier Carl Fürstenberg (BHG) das Gelände besuchte und sich erkundigte, worum es sich hierbei handele...Das Ende ist schnell erzählt, die Gebrüder Mannesmann verloren infolge dessen die Kontrolle über ihr Unternehmen...

Ich denke, dass Musk auch nicht ewig Cybermüll und XYungelöst produzieren und den Schrott dann gewinnschonend mit den Herstellungskosten aktivieren kann... das geht nur eine Weile gut..."

GAP-Minder: "Aber wie schlecht müssen die Q2-Geschäftszahlen am 23.07. ausfallen, damit der Kurs endlich fällt? Dass die Analystenschätzungen erneut nicht erreicht werden, dürfte schon fast feststehen. Damit man mit Shorts Geld verdienen kann, müssen sie schon fast rot sein, nach den heutigen Erfahrungen… Wenn man die Verkaufszahlen für Q1 und Q2 vergleicht, stellt man fest, dass jedesmal 26.000 Fahrzeuge mehr produziert als verkauft worden sind. Für 2025 stehen jetzt also (zu den Beständen von 2024) mehr als 50.000 nicht verkaufte Pkw auf Halde. Das sind immerhin ca. 7% der gesamten bisherigen Jahresproduktion. Bei anderen Autobauern könnte das zu massiven Kursrückgängen führen, bei Tesla scheint das aber nicht zu interessieren. Wenn jetzt der Start der Robotaxen fulminant und überzeugend verlaufen wäre, könnte man das erklären. Aber so fehlt mir ein einleuchtender Grund für den unerschütterlichen Optimismus der Anleger…"

Autor: Hardy Schilling, Head of Community