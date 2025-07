2,7 Billionen NATO-Dollar: 5 US-Rüstungsaktien, die heiß werden!

General Dynamics (GD) hebt sich durch seine breite Aufstellung hervor – vom Bau von Atom-U-Booten über Panzer und Drohnen bis hin zu Geschäftsflugzeugen der Marke Gulfstream. Trotz einzelner Risiken – etwa dem Streit um eine staatlich verwaltete Munitionsfabrik oder nachlassender Nachfrage im Ukraine-Kontext – bleibt das Unternehmen laut Analysten robust aufgestellt. Zudem erhielt die GD-Tochter GDIT jüngst einen 580-Millionen-Dollar-Auftrag zur Sicherung von Militärstützpunkten gegen Cyber- und Drohnenangriffe.

Die US-Regierung, insbesondere unter Präsident Trump, treibt die Debatte über ein Verteidigungsbudget von einer Billion US-Dollar pro Jahr an. Republikaner sehen darin eine einmalige Chance zur umfassenden Modernisierung. Angesichts der Bedrohung durch billige Drohnen, globaler Spannungen mit China und wachsender Risiken an den eigenen Grenzen werden gezielte Investitionen in Drohnenabwehr, Cybersicherheit und Infrastrukturaufbau zunehmend zur Priorität.

Laut BTIG könnte die 5-Prozent-Zusage der NATO das internationale Interesse an US-Waffenlieferungen zusätzlich steigern – selbst wenn europäische Staaten den Aufbau eigener Rüstungsindustrien forcieren. EU-Präsident António Costa sprach sich zuletzt explizit für US-Käufe aus, um Handelsungleichgewichte auszugleichen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion