Brauchen bei Stromsteuer Verlässlichkeit

ERFURT/BERLIN (dpa-AFX) - Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt pocht in der Debatte um die Stromsteuersenkung auf politische Verlässlichkeit. "In unsicheren Zeiten ist Verlässlichkeit das höchste Gut - gerade in Ostdeutschland, wo viele Menschen politische Zusagen besonders genau beobachten", sagte der CDU-Politiker auf dpa-Anfrage in Erfurt. Die angekündigte Stromsteuersenkung für alle jetzt zeitlich infrage zu stellen, gefährde Vertrauen, so Voigt.

Die Entscheidung der Bundesregierung, die Stromsteuer nicht auch für Bürger und alle Betriebe zu senken, sorgt auch bei anderen CDU-Politikern und Ministerpräsidenten wie Nordrhein-Westfalens Regierungschef Hendrik Wüst für Unmut.