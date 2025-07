1 ETF-Weltportfolio mit 756,7 %, das MSCI World, DAX & S&P 500 übertrifft

„Die meisten Leute sollten sich nicht mit der Auswahl einzelner Aktien beschäftigen“, so Warren Buffetts Rat.

Warren Buffett ist durch die gezielte Investition in einzelne Aktien zum Multi-Milliardär geworden. Doch dafür musste er vor und während der Haltedauer auch alle Geschäftsberichte lesen und ständig alle Alternativen gegeneinander abwägen. Für einen Privatanleger ist dieser Zeitaufwand kaum zu leisten. Einzelaktien unterliegen außerdem hohen Schwankungen, die für die meisten Menschen emotional nicht verkraftbar sind und häufig zu Panikverkäufen verleiten.

Er empfiehlt stattdessen, so breit wie möglich zu streuen und die ausgesuchten Anlagen langfristig durch gute und schlechte Zeiten zu halten.

„Für die meisten Menschen sind ETFs – insbesondere breit gestreute, kostengünstige Indexfonds – die beste Wahl“, so Buffett weiter.

Ein ETF-Beispielportfolio

Aktienindizes erzielen langfristig zwar die höchste Rendite, können zwischenzeitlich aber auch hohe Rückschläge von bis zu 90 Prozent erleiden.

Eine Ergänzung weiterer Vermögensklassen wie Anleihen und Gold, die sich oft in Krisen positiv entwickeln, reduziert die Schwankungen deutlich.

Bitcoin ist unter Investoren hingegen immer noch hoch umstritten. Seine Preisentwicklung hängt aufgrund der fehlenden Substanz nur von der Nachfrage ab. Und trotzdem gilt es durch das limitierte Angebot als digitales Gold. Je mehr Anleger investieren, desto höher steigt der Preis. Allerdings fehlt hier bisher der Nachweis der Krisenbeständigkeit. Deshalb könnte der Kurs in wirtschaftlichen Schwächephasen auch um 90 Prozent oder mehr einbrechen.

Und dennoch hätte eine geringe Beimischung ohne ein hohes Risiko bis heute die Portfoliorendite deutlich erhöht.

In unserem Beispielportfolio gehen wir von einer Aktien-, Anleihen- und Goldgewichtung von jeweils 33 Prozent und einer Bitcoinergänzung von nur einem Prozent aus.

Die Ergebnisse

Ein Backtest zwischen Januar 2009 und Ende Juni 2025 hätte bisher eine annualisierte Rendite von 13,9 Prozent und eine Gesamtperformance von 756,7 Prozent hervorgebracht. Dabei blieb der maximale Rückschlag mit -25,3 Prozent im Rahmen.

Indizes wie der MSCI World, der S&P 500 und der DAX, die ausschließlich aus Aktien bestehen, legten im gleichen Zeitraum hingegen nur 326 Prozent, 566 Prozent beziehungsweise 376 Prozent zu.

Quelle: https://www.lazyportfolioetf.com/

Gegenüber einer Einzelinvestition in Bitcoin, Aktien, Anleihen oder Gold entwickelte sich das gestreute Portfolio außerdem deutlich kontinuierlicher.

Wie umsetzen?

Auch wenn Einzel-ETFs zum Teil sehr breit streuen, empfiehlt sich dennoch eine Diversifikation über verschiedene Anbieter, Regionen und Anlageklassen.

Aktien-ETFs

Der Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF investiert beispielsweise in 397 europäische Unternehmen, thesauriert seine Erträge, besitzt eine geringe jährliche Gesamtkostenquote von nur 0,12 Prozent und verwaltet derzeit 5,25 Milliarden Euro (04.07.2025).

Der UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF hält hingegen 76 hauptsächlich japanische und australische Aktien, die ein besonders hohes ESG-Rating besitzen. Der ETF kostet 0,28 Prozent des investierten Betrages, schüttet seine Erträge aus und verwaltet aktuell 950 Millionen Euro (04.07.2025).

Emerging Markets, zu denen beispielsweise wichtige Länder wie Indien und China gehören, wachsen überdurchschnittlich. Der Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF investiert in circa 1.208 Schwellenländer-Unternehmen wie Taiwan Semiconductor und Tencent, besitzt eine jährliche Gesamtkostenquote von nur 0,18 Prozent, thesauriert seine Erträge und verwaltet aktuell 2,9 Milliarden Euro (04.07.2025).

Der Vanguard FTSE North America UCITS ETF hält nordamerikanische Aktien, zu denen neben amerikanischen auch kanadische Werte zählen. Er investiert physisch in etwa 584 Unternehmen, schüttet seine Erträge aus, kostet jährlich nur 0,10 Prozent des investierten Betrages und verwaltet etwa 1,09 Milliarden Euro (04.07.2025).

Schon diese vier ETFs decken bereits alle wichtigen Wirtschaftsregionen der Welt ab, können aber durchaus individuell um weitere Indexfonds ergänzt werden.

Anleihen-ETFs

Eine Möglichkeit, im Anleihebereich ähnlich breit zu streuen, bieten folgende ETFs:

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF – für den europäischen Raum

Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF – weltweite Industrieländer wie USA, Japan, Großbritannien, Kanada und Australien

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF – Schwellenländer-Staatsanleihen

Gold

Hier bieten sich günstige Exchange Traded Commodities (ETCs) an, die mittels edelmetallbesicherter Inhaberschuldverschreibungen den Goldpreis nachbilden.

Zu den größten ETCs dieser Art zählen derzeit iShares Physical Gold ETC, Invesco Physical Gold A und Xetra-Gold.

Bitcoin

Auch eine Bitcoin-Investition ist heute mittels entsprechender Fonds kostengünstig möglich.

So stellt der CoinShares Physical Bitcoin mit einem Fondsvolumen von etwa 1,55 Milliarden Euro (04.07.2025) derzeit den größten physisch besicherten Bitcoin-ETN zur Verfügung. Er bietet Anlegern die Möglichkeit, in Bitcoin zu investieren, ohne die Kryptowährung selbst kaufen und aufbewahren zu müssen. Durch die Hinterlegung von tatsächlichen Bitcoins und einer Regulierung bietet er Transparenz und ist mit hoher Liquidität an verschiedenen Börsen handelbar.

Weitere Alternativen sind beispielsweise WisdomTree Physical Bitcoin und der 21Shares Bitcoin Core ETP.

Fazit: ETF-Weltportfolio

ETFs bieten heute vor allem für Privatanleger mit wenig Zeit für die Börse eine sehr gute Möglichkeit, ohne jedes Timing langfristig breit gestreut zu investieren und dennoch eine Rendite zu erzielen, die jedes Sparbuch, jede Lebens- oder Rentenversicherung und auch die gesetzliche Rente im Ertrag weit übertreffen kann.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE-Redaktion, Ressort Anlageprodukte