Globale Börsen im Minus: DAX, Dow & S&P 500 mit Verlusten, Tech stabiler

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

Am heutigen Handelstag verzeichnen die wichtigsten Aktienindizes weltweit überwiegend Verluste. Der deutsche Leitindex DAX steht aktuell bei 23.776,30 Punkten und verzeichnet ein Minus von 0,61%. Ähnlich verhält es sich mit dem MDAX, der bei 30.202,62 Punkten ebenfalls um 0,61% nachgibt. Der SDAX zeigt eine vergleichbare Entwicklung und notiert bei 17.494,84 Punkten, was einem Rückgang von 0,60% entspricht. Der TecDAX, der die Entwicklung der Technologiewerte in Deutschland abbildet, zeigt sich etwas stabiler, verliert jedoch auch 0,31% und steht bei 3.869,46 Punkten. Auch die US-amerikanischen Indizes sind von der negativen Stimmung an den Märkten betroffen. Der Dow Jones Industrial Average notiert bei 44.563,88 Punkten und verliert 0,54%. Der S&P 500, ein weiterer bedeutender US-Index, steht bei 6.240,99 Punkten und verzeichnet ein Minus von 0,60%. Insgesamt zeigt sich an den internationalen Börsen ein einheitliches Bild von Kursverlusten, wobei die Technologiewerte im TecDAX etwas weniger stark betroffen sind als die anderen Indizes.Die Marktteilnehmer bleiben angesichts der aktuellen Entwicklungen vorsichtig.Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von Rheinmetall mit einem Anstieg von 3.41%. E.ON folgt mit einem Zuwachs von 1.21%, während Airbus mit 0.90% ebenfalls im Plus liegt.Im Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte deutliche Verluste. Siemens führt die Negativliste mit einem Rückgang von 2.19%, gefolgt von Brenntag mit -1.79% und DHL Group, das um -1.67% gefallen ist.Im MDAX stechen die Topwerte hervor, angeführt von Hugo Boss mit einem beeindruckenden Anstieg von 3.64%. IONOS Group folgt dicht dahinter mit 3.62%, während HENSOLDT mit 2.96% ebenfalls stark performt.Die MDAX-Flopwerte zeigen hingegen erhebliche Rückgänge. DWS Group verzeichnet den größten Verlust mit -4.38%, gefolgt von GEA Group mit -3.30% und Delivery Hero, das um -3.08% gefallen ist.Im SDAX sind die Topwerte moderat, angeführt von KWS SAAT mit 1.14%. Vossloh folgt mit 1.09% und SCHOTT Pharma mit 0.94% zeigt ebenfalls eine positive Entwicklung.Die Flopwerte im SDAX sind jedoch deutlich stärker ausgeprägt. adesso führt die Negativliste mit einem Rückgang von -5.67%, gefolgt von SMA Solar Technology mit -5.11% und GFT Technologies, das um -3.54% gefallen ist.Im TecDAX zeigen IONOS Group und HENSOLDT mit 3.62% und 2.96% starke Leistungen. United Internet kann sich mit 1.85% ebenfalls im positiven Bereich behaupten.Die TecDAX-Flopwerte sind weniger erfreulich, angeführt von CANCOM SE mit einem Rückgang von -3.11%. SILTRONIC AG folgt mit -2.06% und Nagarro mit -1.92%.Im Dow Jones stechen die Topwerte hervor, angeführt von Travelers Companies mit 2.64%. Boeing und Amazon zeigen ebenfalls positive Entwicklungen mit 1.83% und 1.59%.Die Flopwerte im Dow Jones sind moderat, mit Procter & Gamble, das um -0.23% gefallen ist, gefolgt von 3M mit -0.67% und Merck & Co mit -1.77%.Die Topwerte im S&P 500 sind besonders stark, angeführt von First Solar mit einem beeindruckenden Anstieg von 8.51%. Cadence Design Systems und Synopsys folgen mit 5.10% und 4.90%.Die Flopwerte im S&P 500 zeigen ebenfalls signifikante Rückgänge, angeführt von D.R. Horton mit -2.74%. Campbell Soup folgt mit -2.16% und NVR mit -1.87%.