DZ BANK stuft Jungheinrich AG auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Jungheinrich von 35 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Markt honoriere die Ziele des Gabelstapler-Herstellers bis 2030 bisher zu Recht nur teilweise, schrieb Alexander Hauenstein am Freitag. Ein Grund dafür sei, dass die US-Expansionsstrategie und die chinesische Wettbewerbssituation noch mit starken Unsicherheiten behaftet seien. Zudem müsse sich erst noch erweisen, ob mit der neuen Kooperation mit EP Equipment zur weltweiten Elektrifizierung der Materialfluss-Branche die Margen tatsächlich gesteigert werden können. Denn es drohten Kannibalisierungseffekte./rob/la/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2025 / 16:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.07.2025 / 16:57 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,51 % und einem Kurs von 39,20EUR auf Tradegate (04. Juli 2025, 18:08 Uhr) gehandelt.