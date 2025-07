ATX geht schwächer ins Wochenende

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit Kursverlusten beendet. Der Leitindex ATX schloss um 1,07 Prozent schwächer auf 4.384,34 Punkte. Auch die wichtigsten europäischen Handelsplätze gingen tiefer ins Wochenende, während die US-Börsen wegen des "Unabhängigkeitstages" geschlossen blieben. Auf Wochensicht gab der ATX 0,8 Prozent nach.

An den Märkten werden die Entwicklungen in der US-Zollpolitik weiterhin genau beobachtet. US-Präsident Donald Trump will einzelne Länder in Kürze darüber informieren, mit welchen Zollsätzen sie auf ihre Exporte in die USA konkret rechnen müssen. Seine Regierung werde voraussichtlich am Freitag damit beginnen, Briefe zu verschicken, sagte Trump am Donnerstag.