Sommerbilanz an den Börsen – Wo lohnt jetzt der Einstieg?

FR: Herr Walter, zur Jahresmitte ziehen viele Anleger eine positive Bilanz – trotz aller geopolitischen und wirtschaftlichen Störfeuer. Wie bewerten Sie die aktuelle Marktlage?

Vanyo Walter / Robomarkets: Insgesamt ist die Zwischenbilanz solide. Die großen Leitindizes weltweit notieren oberhalb ihrer 200-Tage-Linie, was auf eine gesunde technische Verfassung hinweist. Besonders bemerkenswert ist, dass sich trotz Zinssorgen und geopolitischer Spannungen eine gewisse Marktbreite entwickelt hat – also nicht nur einzelne Titel oder Sektoren die Entwicklung tragen. Das spricht für Substanz. Gleichzeitig sehen wir aber auch unterschiedliche Geschwindigkeiten zwischen den Regionen, was taktisch differenziertes Handeln erfordert.

FR: Wo sehen Sie aktuell die besseren Einstiegsmöglichkeiten – in Europa oder den USA?

Walter: In Europa sehen wir eine Konsolidierung auf hohem Niveau, besonders bei Nebenwerten im SDAX, die sogar stärker laufen als der MDAX. Rücksetzer bieten hier gute Chancen für selektive Einstiege – sowohl direkt als auch über strukturierte Produkte. In den USA hingegen beschleunigt sich der Aufwärtstrend. Nasdaq 100 und S&P 500 profitieren von stabilen Kapitalzuflüssen und der Aussicht auf Zinssenkungen. Statistisch betrachtet ist die zweite Jahreshälfte in den USA häufig stark, vor allem, wenn die Vormonate positiv waren – wie in diesem Jahr. Technisch ist der US-Markt derzeit sogar etwas dynamischer unterwegs als Europa.

FR: Was sollten Anleger bei US-Investments aktuell besonders beachten?

Walter: Ein oft unterschätzter Punkt ist der Wechselkurs. Der Euro hat gegenüber dem Dollar seit Februar rund 15 Prozent zugelegt. Das relativiert die Gewinne der US-Indizes für europäische Anleger deutlich. Wer in den USA investiert, sollte daher unbedingt prüfen, ob eine Währungsabsicherung sinnvoll ist. Gerade in Phasen größerer Dollar-Schwankungen kann das entscheidend für die tatsächliche Performance sein. Fazit: Beide Märkte bieten Chancen – aber mit unterschiedlichen Vorzeichen und Risiken.