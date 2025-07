Nachdem die "Big Beautiful Bill" vom US-Kongress genehmigt wurde, schwebt Donald Trump auf der Erfolgswelle - das zeigt schon ein Blick auf die Bildsprache seines Truth Social-Kanals! Der Iran-Konflikt erst einmal eingefroren, gestern vermeintlich gute Arbeitsmarktdaten, trotz seines Handelskriegs die US-Märkte auf Allzeithoch - was soll schon schief gehen? Aber häufig ist im maximalen Erfolg der Keim des Niedergangs angelegt: Trump dürfte nun wenig Bereitschaft für ein erneutes "Taco" haben. Und: Putin zeigt mit den massiven Bombardements auf Kiew, dass er keinerlei "Angst" vor Trump hat. Dazu hat heute Elon Musk faktisch angekündigt, eine neue Partei zu gründen - auffallend ist, dass er dazu eine "ganze Armee" an X-Kanälen in Stellung gebracht hat, die offenkundig sein Vorhaben flankieren sollen..

Hinweise aus Video:

1. Bitcoin-Markt: Wale verkaufen massiv, Machtverhältnisse kippen

2. S&P 500 vor Verkaufssignal – Börsenexperte schlägt Alarm

Das Video "Trump auf dem Hochpunkt - ab jetzt bergab? Elon Musk, Putin..!" sehen Sie hier..