Börsen Update USA - 04.07. - S&P 500 schwach -0,74 %

Der Dow Jones steht aktuell (19:00:03) bei 44.556,32 PKT und fällt um -0,55 %.

Top-Werte: Coca-Cola +0,48 %, Merck & Co +0,15 %, Unitedhealth Group +0,09 %, Honeywell International +0,07 %, Caterpillar +0,07 %

Flop-Werte: Chevron Corporation -1,46 %, Travelers Companies -1,29 %, 3M -1,22 %, Cisco Systems -1,15 %, NVIDIA -1,09 %

Der US Tech 100 steht aktuell (19:13:43) bei 22.724,65 PKT und fällt um -0,44 %.

Top-Werte: AstraZeneca +1,26 %, The Kraft Heinz Company +1,09 %, Vertex Pharmaceuticals +0,43 %, Texas Instruments +0,41 %, Ansys +0,35 %

Flop-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -2,42 %, ASML Holding NV NY -1,93 %, Arm Holdings -1,90 %, Lam Research -1,44 %, PayPal -1,44 %

Der S&P 500 steht bei 6.232,28 PKT und verliert bisher -0,74 %.

Top-Werte: Zebra Technologies (A) +3,01 %, Centene +1,56 %, Republic Services +1,15 %, The Kraft Heinz Company +1,09 %, Monolithic Power Systems -2,20 %

Flop-Werte: First Solar -2,79 %, Smurfit Westrock Public Limited Company -2,70 %, Chubb -2,48 %, Carnival Corporation -2,48 %