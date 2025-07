FAIR PLAY MENARINI INTERNATIONAL AWARD, EINE WELLE DER EMOTIONEN KENNZEICHNET DIE 29. AUFLAGE

Fiesole, Italien (ots/PRNewswire) - Eine Nacht zwischen Geschichte und Legende,

die den authentischsten Werten von Ethik und Fair Play gewidmet ist. In der

zeitlosen Kulisse des römischen Theaters von Fiesole, wo Kultur und Sport

aufeinander trafen, fand die Abschlusszeremonie der 29. Ausgabe des Fair Play

Menarini International Award statt, an der einige der größten Sportler der Welt

teilnahmen, um ihre Beispiele für Loyalität, Respekt und Integrität auf und

neben dem Spielfeld zu würdigen.



Unter den diesjährigen Preisträgern befand sich die Ikone des Fußballs, Luis

Figo , Ballon d'Or-Gewinner mit Real Madrid und Gewinner von 4 italienischen

Meisterschaften in Folge mit Inter, ein Flügelspieler, der mit seinem Charisma

und seinem unvergleichlichen Können die Rolle des Spielers neu definiert hat.

Der Preis würdigt auch Demetrio Albertini , Mittelfeldspieler und Referenz für

Generationen von Fans, und "Billy" Costacurta , berühmter Verteidiger des AC

Milan und der Nationalmannschaft, die eine Ära des Fußballs repräsentieren, die

Geschichte schrieb.







und Weltmeister im Hochsprung und Fahnenträger Italiens bei den Paris 2024

Games, ein charismatischer und inspirierender Athlet, der jeden Wettkampf zu

einem Moment der Unterhaltung und der Feier der Werte macht. Ebenfalls

ausgezeichnet wurde die Fahnenträgerin Arianna Errigo , Fechtlegende und Symbol

für Entschlossenheit und lebenslange Hingabe an eine Sportart, der sie zu

größerer Wertschätzung verholfen hat. Eine weitere Auszeichnung ging an Sasha

Vujacic , zweimaliger NBA-Champion mit den Los Angeles Lakers, der für seinen

Kampfgeist und seine auf Engagement und Respekt basierende Karriere bewundert

wurde.



Zu ihnen gesellten sich Blanka Vlasic , Hochsprung-Ikone und zweifache

Weltmeisterin; Alice Bellandi , Olympiasiegerin und frischgebackene

Judo-Weltmeisterin, und Nadia Battocletti , ein aufstrebender Stern am

Mittelstreckenhimmel, die mit Kraft, Strategie und Hingabe olympisches

über 10.000 Meter holte. Andy Díaz , dominierender Dreispringer mit

Olympia-Bronze und Hallenweltmeister, war ebenfalls anwesend, ebenso wie Rigivan

Ganeshamoorthy , paralympische Goldmedaillengewinnerin im Diskuswurf, ein wahres

Beispiel für Stärke und Inspiration. Vervollständigt wurde das Aufgebot durch

Guido Meda , die legendäre Stimme der MotoGP, bekannt für die Leidenschaft, mit

der er die Rennen über die Jahre hinweg so enthusiastisch kommentiert hat.



Die Anwesenheit von drei Fair Play Menarini-Botschaftern, die den Preis bereits

in der Vergangenheit erhalten haben, machte den Abend zu etwas ganz Besonderem: Seite 1 von 2 Seite 2 ►





Zu den Geehrten gehörten in diesem Jahr auch Gianmarco Tamberi , Olympiasiegerund Weltmeister im Hochsprung und Fahnenträger Italiens bei den Paris 2024Games, ein charismatischer und inspirierender Athlet, der jeden Wettkampf zueinem Moment der Unterhaltung und der Feier der Werte macht. Ebenfallsausgezeichnet wurde die Fahnenträgerin Arianna Errigo , Fechtlegende und Symbolfür Entschlossenheit und lebenslange Hingabe an eine Sportart, der sie zugrößerer Wertschätzung verholfen hat. Eine weitere Auszeichnung ging an SashaVujacic , zweimaliger NBA-Champion mit den Los Angeles Lakers, der für seinenKampfgeist und seine auf Engagement und Respekt basierende Karriere bewundertwurde.Zu ihnen gesellten sich Blanka Vlasic , Hochsprung-Ikone und zweifacheWeltmeisterin; Alice Bellandi , Olympiasiegerin und frischgebackeneJudo-Weltmeisterin, und Nadia Battocletti , ein aufstrebender Stern amMittelstreckenhimmel, die mit Kraft, Strategie und Hingabe olympisches Silber über 10.000 Meter holte. Andy Díaz , dominierender Dreispringer mitOlympia-Bronze und Hallenweltmeister, war ebenfalls anwesend, ebenso wie RigivanGaneshamoorthy , paralympische Goldmedaillengewinnerin im Diskuswurf, ein wahresBeispiel für Stärke und Inspiration. Vervollständigt wurde das Aufgebot durchGuido Meda , die legendäre Stimme der MotoGP, bekannt für die Leidenschaft, mitder er die Rennen über die Jahre hinweg so enthusiastisch kommentiert hat.Die Anwesenheit von drei Fair Play Menarini-Botschaftern, die den Preis bereitsin der Vergangenheit erhalten haben, machte den Abend zu etwas ganz Besonderem: