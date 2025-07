one2zero veröffentlicht neues Booklet mit Stimmen führender...

Energiespeicher als Schlüssel zur Energiewende - Zero Emission Booklet 4.0 setzt Fokus auf Versorgungssicherheit und Klimaneutralität

Wien (APA-ots) - Mit dem neuen Zero Emission Booklet 4.0 stellt das Salzburger

GreenTech-Unternehmen one2zero den Beitrag von Energiespeichern zur Versorgungssicherheit und Klimaneutralität in den Mittelpunkt. Auf über 40 Seiten kommen rund 20 Expert:innen und

Entscheidungsträger:innen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik zu Wort - darunter Barbara Schmidt (Generalsekretärin von Österreichs Energie ), Helga Kromp-Kolb (Klimaforscherin und Meteorologin) und Bernhard Auinger (Bürgermeister der Stadt Salzburg ).

Barbara Schmidt betont im Interview:

"Wir haben keine Zeit mehr für Stillstand. Speicher sind keine Kür, sie sind Grundbedingung für Versorgungssicherheit."



Speicherbedarf steigt - Potenziale bleiben ungenutzt



In Österreich sind derzeit rund 95.000 Energiespeicher installiert - das entspricht nur 0,22 Prozent des europaweit benötigten Speichervolumens. Obwohl 41 Prozent des heimischen Energieverbrauchs durch erneuerbare Quellen gedeckt werden, stammt davon nur ein Bruchteil aus Speichern. Die aktuell installierte Kapazität liegt bei 2,2 GWh. Der größte Hebel liegt im gewerblichen Bereich, da Industrie und Unternehmen bislang deutlich hinter dem Ausbau privater Haushalte zurückliegen.



Auch auf europäischer Ebene steigt der Handlungsdruck: Die installierte Batteriespeicherkapazität in Europa wird sich laut aktuellem European Market Outlook bis 2029 auf rund 400 GWh versechsfachen. Dennoch liegt dieses Niveau deutlich unter dem tatsächlichen Bedarf: Mindestens 780 GWh wären bis 2030 erforderlich, um das europäische Stromsystem fit für erneuerbare Energien zu machen.



Stimmen aus Forschung, Wirtschaft und Politik



Das Booklet zeigt anhand von Praxisbeispielen - etwa von dm drogerie markt , PwC , Siemens oder der Wüstenrot Gruppe -, wie Unternehmen Dekarbonisierungsmaßnahmen und Speicherlösungen strategisch einsetzen.



Daniela Strasser, Bereichsmanagerin Immobilienmanagement bei dm , sagt:

"Speicherlösungen sind ganz essenziell, um die Nutzung erneuerbarer Energien zu maximieren."



Tobias Wiener, CEO & Founder von one2zero , erklärt:

"Batterien sind der LEGO-Baustein der Energiewende - sie ermöglichen, zentrale Systeme dezentral neu zu denken."



Auch Persönlichkeiten wie Weltcupsiegerin Alexandra Meissnitzer geben Einblicke - etwa in Dekarbonisierungsmaßnahmen im Skisport und darin, welche Eigenschaften aus dem Spitzensport den Wandel in Richtung Klimaneutralität unterstützen können.



Neben technischen Aspekten stellt das Booklet auch die persönlichen Beweggründe der Interviewpartner:innen in den Vordergrund - und zeigt, warum sie sich mit großem Engagement für eine klimafreundliche und gerechte Zukunft einsetzen.

Tanja Graf, Abgeordnete zum Nationalrat, Unternehmerin und ÖVP Energiesprecherin, über ihre Motivation:

"Ich sehe es als Verantwortung gegenüber kommenden Generationen. Und als Chance für Österreich, ein Vorzeigeland für Innovation, Lebensqualität und Nachhaltigkeit zu sein. Wenn wir die Energiewende richtig gestalten, stärken wir nicht nur das Klima, sondern auch unseren Wirtschaftsstandort und den sozialen Zusammenhalt."

Speichertechnologien im Aufwind - aber mit Hürden



Die Palette an Technologien reicht heute von Lithium-Ionen- Batterien, Redox-Flow-Speichern und Wärmespeichern bis hin zu Power- to-Gas- und Langzeitspeichern. Auch gemeinschaftliche Speicherlösungen, etwa im Rahmen von Energiegemeinschaften, gewinnen an Bedeutung - doch es braucht es gezielte politische Rahmenbedingungen, um Investitionen zu erleichtern.



Julia Flath, Energy Engineer bei Siemens , sieht die fehlende Planbarkeit als zentrales Hindernis:

"Aus meiner Sicht sind die Unsicherheit und die schlechte Planbarkeit bei der Refinanzierung solcher Anlagen eine große Hürde, auch wenn Speichertechnologien zunehmend günstiger werden. Gründe hierfür können die hohen Kosten von Projekten mit hoher Systemintegration, aber auch volatile und daher schlecht planbare Tarife sein."

Florian Kogler, Speicherexperte bei Kite Rise Technologies , bringt es auf den Punkt:

"Auf einer Skala von 0 bis 10 sind Speichertechnologien eine klare 13. Warum ist das so? Die klassische Antwort: Vor allem die Stromerzeugung wird zunehmend dynamischer und dadurch müssen wir Strom zwischenspeichern, um diese Dynamik zu begrenzen und das Netz zu stabilisieren. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sehr viel Speicherbedarf einsparen, indem man den Verbrauch anpasst."

Booklet-Präsentation vor Fachpublikum in Wien



Das neue Zero Emission Booklet wurde am 23. Juni 2025 im Rahmen einer Fachveranstaltung in der Schankwirtschaft im Augarten (Wien) vorgestellt. Vertreter:innen aus Energiewirtschaft, Politik und Forschung diskutierten dort über Systemintegration, Dekarbonisierung und die Rolle von Speichern im Stromnetz der Zukunft.

Über one2zero

one2zero ist das Corporate Startup der österreichischen Salzburg AG und agiert als innovativer Full-Service-Partner für die Dekarbonisierung von Unternehmen im DACH-Raum. one2zero unterstützt Organisationen branchenübergreifend bei der Reduktion von CO- Emissionen, entwickelt maßgeschneiderte Energielösungen und begleitet Kund:innen mit einem interdisziplinären Expert:innenteam auf dem Weg zur Klimaneutralität - von der strategischen Beratung bis zur Umsetzung zukunftsweisender GreenTech-Technologien.



Das neue Zero Emission Booklet 4.0 steht hier kostenlos zum Download bereit:



one2zero Booklets



