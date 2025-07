DAX – Abwarten ist auch keine Option

Nach dem gerade noch erfolgreich verlaufenen Test der Unterstützungszone konnte der DAX das alte Rekordhoch noch nicht wieder erreichen. Vielmehr tritt der deutsche Leitindex inzwischen auf der Stelle. Auch wenn dies über der Unterstützungszone erfolgt, darf man sich nicht in Sicherheit wiegen. Die anstehende saisonale Phase ist nicht besonders vielversprechend. Das aktuelle auf der Stelletreten ist ein Zeichen dafür, dass die Marktteilnehmer lieber abwarten als investieren. Vor dem Hintergrund der anstehenden Saisonalität ist ein solches Abwarten derzeit aber wenig erfolgsversprechend. Bis Mitte August ist alles möglich, aber vor dem Hintergrund der aktuellen weltpolitischen Lage nicht wirklich aussichtsreich. Gleichwohl könnte die Devise derzeit „Stockpicking“ lauten. Es gibt genügend Qualitätsaktien, die auch einem turbulenten Sommer trotzen können. Dieser aktuellen Lage ist also, entsprechend der Zurückhaltung der Gesamtheit der Marktteilnehmer, mit Vorsicht zu begegnen. Die eine oder andere Risikoposition könnte also durchaus auch einmal aufgelöst werden.

Dow Jones – Kurz vor neuem Rekordhoch

Was der breiter gefasste S&P500 bereits geschafft hat, steht dem Dow Jones noch bevor. Es dürften zwar keine Zweifel bestehen, dass auch hier ein neues Rekordhoch erreicht wird. Ob dies aber nachhaltig sein wird, muss sich erst noch zeigen. Die letzten Handelstage konnte der Dow deutlich zulegen und anders als der DAX an die Widerstandszone laufen. Diese fulminante Anstiegsbewegung in wenigen Tagen, schreit förmlich nach einer Korrekturbewegung. Einige Indikatoren befinden sich bereits im überkauften Bereich und dürften somit eine solche Gegenbewegung unterstützen. Dem Wochenauftakt kommt somit eine besondere Bedeutung zu.

Gold – Hält sich auf hohem Niveau

Erste vorsichtige Entspannungsanzeichen haben zuletzt verhindert, dass Gold weiter nach oben läuft. Nach dem Ausbruch aus dem Abwärtstrendkanal kann inzwischen von einer Seitwärtstendenz gesprochen werden. Diese wird auch durch die im neutralen Bereich notierenden Indikatoren widergespiegelt. Offenbar trauen die Marktteilnehmer aber diesen Anzeichen noch nicht, sonst würde eine Korrektur sicher kräftiger ausfallen. Die Krisenwährung erfüllt also weiterhin ihre Funktion. Der übergeordnete Aufwärtstrend ist ungeachtet dessen weiterhin intakt.

Öl – Zunächst beruhigte Lage, beruhigt auch den Öl-Preis

Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft)

Ob sich im Nahen Osten wirklich eine Entspannung oder gar ein Frieden abzeichnet, ist völlig offen. Die Marktteilnehmer im Öl-Markt reagieren jedenfalls etwas erleichtert und haben den Öl-Preis wieder in die Range gebracht, in der er sich seit April dieses Jahres aufgehalten hat. Entsprechend sind die Indikatoren wieder in den neutralen oder sogar schon in den überverkauften Bereich gefallen. Somit gilt es jetzt abzuwarten, wie sich die Lage im Nahen Osten weiterentwickelt. Die Öl-Notierung ist ein guter Gratmesser für die Entwicklungen.





Bitcoin/USD – Fast ein neues Rekordhoch

Die Kryptowährung ist aus ihrer Lethargie ausgebrochen und hat einen Anlauf auf ein neues Rekordhoch unternommen. Dieses wurde Ende Mai generiert und konnte im Juni noch nicht überschritten werden. Auch der aktuelle Versuch hat das Potenzial zum Scheitern. Die Indikatoren befinden sich im überkauften Bereich und stehen kurz vor Verkaufssignalen. Zuletzt wurde eine Art Shooting-Star generiert, der gestern bestätigt wurde. Somit ist damit zu rechnen, dass auch dieses Mal ein neuer Rekord auf sich warten lässt. Es scheint aber wieder Bewegung in den Bitcoin zu kommen, weshalb besondere Aufmerksamkeit geboten ist.

Quelle Charts: ProRealTime.com

