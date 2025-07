Bitcoin vor dem 9. Juli: Bullenflagge & M2-Indikator im Fokus – ETH, XRP, SOL Bitcoin formiert eine Bullenflagge – und der M2-Indikator zieht an. Am 9. Juli treten die Zölle in Kraft: Katalysator für den Ausbruch oder Beginn eines Abverkaufs? Auch ETH, XRP, Solana und der Nasdaq rücken in den Fokus.