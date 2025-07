13. Weltfriedensforum in Peking fordert gemeinsame Verantwortung für den Weltfrieden

PEKING, 5. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Dutzende Diplomaten, Wissenschaftler und Politiker aus über 80 Ländern sind diese Woche in Peking zum 13. Weltfriedensforum zusammengekommen, um den internationalen Dialog und die Zusammenarbeit unter dem Motto „Advancing Global Peace and Prosperity: Shared Responsibility, Benefit, and Achievement" (Förderung von globalem Frieden und Wohlstand: gemeinsame Verantwortung, zum Nutzen und Erfolg aller) zu stärken.

Das vom 2. bis 4. Juli stattfindende Forum ist Chinas wichtigste nichtstaatliche Plattform für den internationalen Sicherheitsdialog. Die Veranstaltung wurde von der Tsinghua-Universität und dem Chinesischen Volksinstitut für Auswärtige Angelegenheiten organisiert und hat über 400 Teilnehmer zusammengebracht, um sich intensiv über globale Herausforderungen auszutauschen.