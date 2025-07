ITRI treibt Taiwans globale 6G-Partnerschaften in der EU und im Vereinigten Königreich voran

HSINCHU, 6. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Um die Entwicklung der 6G-Technologie in Taiwan voranzutreiben und die internationale industrielle Zusammenarbeit zu stärken, führte das Industrial Technology Research Institute (ITRI) eine Delegation aus Vertretern von Regierung, Industrie und Wissenschaft zum 2025 EuCNC & 6G Summit, der wichtigsten Veranstaltung der EU für Kommunikations-Technologien der nächsten Generation.

Parallel dazu war das ITRI Mitveranstalter des gemeinsamen, britisch-taiwanesischen Workshops zu 6G-Technologien und Zukunftsnetzwerken an der Universität Cambridge, der in Zusammenarbeit mit dem UK Federated Telecoms Hubs (UK FTH) und dem UK Telecoms Innovation Network (UKTIN) ausgerichtet wurde. Die Veranstaltung präsentierte die nationalen 6G-Flagship-Programme des Vereinigten Königreichs – Towards 6G via Integrating Telecoms and Networks (TITAN) und Joint Open Infrastructure for Experimentation and Research (JOINER) – und brachte die führenden Köpfe aus dem Bereich der Telekommunikation beider Länder zusammen, um strategische Bereiche wie nicht-terrestrische Netzwerke (Non-Terrestrial Networks, NTN), Open RAN, KI-native Netzwerke, integrierte Sensorik und Kommunikation (Integrated Sensing and Communications, ISAC) sowie rekonfigurierbare intelligente Oberflächen (Reconfigurable Intelligent Surfaces, RIS) zu erkunden. Diese Diskussionen legten den Grundstein für beschleunigte Innovationen und die Bildung eines globalen 6G-Innovationsökosystems.

An dem Workshop in Cambridge nahmen namhafte Interessenvertreter teil, darunter das britische Department for Science, Innovation & Technology (DSIT), UKTIN, die BT Group sowie Vertreter des Department of Industrial Technology (DoIT), des Wirtschaftsministerium, des National Science and Technology Council (NSTC), MediaTek, Compal, Ataya, YTTEK, ITRI und des Institute for Information Industry (III). Die Gespräche betonten gemeinsame Ziele bei technologischen Durchbrüchen und vertiefter Zusammenarbeit im Bereich 6G.

„Offenheit ist seit der 5G-Ära ein zentraler Wert", sagte Pang-An Ting, ITRI-Vizepräsident und Generaldirektor der Information and Communications Research Laboratories. „Das ITRI arbeitet weiterhin mit Industrie, Hochschulen und Forschungseinrichtungen zusammen, um die Entwicklung von Open RAN voranzutreiben und eine solide Grundlage für die nächste Generation von 6G-Technologien zu schaffen." Er wies auch darauf hin, dass das ITRI ein spezielles 6G-Versuchsnetz aufbaut und im Jahr 2026 eine öffentliche Demonstration der Fortschritte Taiwans durchführen wird. „Wir laden globale Partner herzlich dazu ein, an gemeinsamen Tests teilzunehmen und zur Validierung von 6G-Kerntechnologien beizutragen", sagte er.