Ray Dalio warnt: USA stehen vor Schuldenkrise – Handeln ist jetzt gefragt!

Ray Dalio, der bekannte Investor und Gründer von Bridgewater Associates, hat in einem aktuellen Beitrag auf der Plattform X (ehemals Twitter) eindringlich auf die drängenden Schuldenprobleme der USA hingewiesen. Mit über 1,7 Millionen Followern betont Dalio, dass die USA nicht länger umhin kommen werden, ihre explodierenden Schulden zu adressieren. Er prognostiziert, dass die US-Regierung gezwungen sein wird, die Zinsen zu senken und Geld zu drucken, um die wachsenden Schuldenverpflichtungen zu bewältigen. Dennoch warnt er, dass solche Maßnahmen möglicherweise nicht die gewünschten Ergebnisse bringen werden.

Dalio argumentiert, dass Länder mit hohen Schulden in der Regel zu Zinssenkungen und Währungsabwertungen greifen, um ihre finanziellen Probleme zu lösen. Er hebt hervor, dass die Prognosen für große Defizite und einen signifikanten Anstieg der Staatsverschuldung sowie der Kosten für den Schuldendienst alarmierend sind. Zudem äußert er Bedenken, dass die Nachfrage nach US-Schulden möglicherweise nicht im erforderlichen Maße steigen wird, um das große Angebot an neuen Schuldtiteln zu absorbieren. Diese Überlegungen hat Dalio in seinem Buch „How Countries Go Broke“ ausführlich dargelegt, wo er die zugrunde liegenden Mechanismen beschreibt.