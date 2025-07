Rheinmetall Denel Munition: Rekordauftrag für Artilleriemunition gesichert!

RDM ist ein Joint Venture zwischen Rheinmetall Waffe Munition GmbH (51 Prozent) und dem südafrikanischen Staatskonzern Denel. Das Unternehmen gilt als führend in der Herstellung von Artillerie-, Mörser- und Infanteriemunition und beschäftigt über 2.500 Mitarbeiter in Südafrika. Dirksen hob hervor, dass RDM zur südafrikanischen Wirtschaft beiträgt und zahlreiche lokale Zulieferer unterstützt.

Rheinmetall Denel Munition (RDM), eine Tochtergesellschaft des deutschen Rüstungs- und Automobilzulieferers Rheinmetall, hat den größten Auftrag in der Unternehmensgeschichte erhalten. Ein europäischer NATO-Staat hat 155-mm-Artilleriemunition und bimodulare Treibladungen im Wert von mehreren hundert Millionen Euro bestellt. Der mehrjährige Vertrag wurde im zweiten Quartal 2023 unterzeichnet, die Auslieferung soll 2025 beginnen und bis 2027 abgeschlossen sein. Dr. Frank Dirksen, Geschäftsführer von RDM, betonte das rasante Wachstum der Nutzergruppe für die Assegai-Munition, die Reichweiten von über 40 Kilometern bietet und schnell in großen Stückzahlen geliefert werden kann.

Um der steigenden Nachfrage nach 155-mm-Geschossen gerecht zu werden, investiert Rheinmetall erheblich in neue Produktionskapazitäten und plant, bis 2027 eine Jahresproduktion von 1,5 Millionen Einheiten zu erreichen. Die Assegai-Munition ist bereits bei mehreren NATO-Staaten im Einsatz und umfasst verschiedene Geschossarten, darunter Spreng- und Nebelgeschosse.

Die Rheinmetall-Aktie verzeichnete kürzlich einen leichten Anstieg, während JPMorgan das Kursziel von 2.100 auf 2.250 Euro anhob, was ein Potenzial von rund einem Drittel darstellt. Analyst David Perry erhöhte seine Ergebnisschätzungen bis 2030 um bis zu 21 Prozent und sieht in den kommenden zwölf Monaten potenzielle Aufträge im Wert von 70 Milliarden Euro. Er bezeichnet Rheinmetall als Favoriten unter den europäischen Rüstungsunternehmen und betont, dass Deutschland mindestens ein weiteres Jahrzehnt benötigen wird, um seine militärischen Fähigkeiten wieder aufzubauen.

Die Aktien von Rheinmetall haben in den letzten Monaten eine bemerkenswerte Rallye erlebt, die mit dem russischen Überfall auf die Ukraine begann und zu einem Anstieg der Verteidigungsausgaben in Europa führte. Trotz eines Rückgangs in den letzten Wochen bleibt die langfristige Perspektive für das Unternehmen positiv, da die Nachfrage nach Rüstungsprodukten voraussichtlich weiter steigen wird.

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,09 % und einem Kurs von 1.753EUR auf Tradegate (04. Juli 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.