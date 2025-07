Barclays hebt Ölpreisprognosen: Geopolitik und Nachfrage treiben Preise!

Die britische Bank Barclays hat ihre Ölpreisprognosen für die Jahre 2025 und 2026 angehoben. Für 2025 wird ein Brent-Preis von 72 US-Dollar pro Barrel erwartet, was eine Erhöhung um 6 US-Dollar im Vergleich zur vorherigen Schätzung darstellt. Für 2026 rechnet Barclays mit einem Durchschnittspreis von 70 US-Dollar pro Barrel, was einem Anstieg von 10 US-Dollar entspricht. Die Analysten von Barclays führen diese Anpassungen auf eine Entspannung der geopolitischen Spannungen zurück, insbesondere auf den von den USA vermittelten Waffenstillstand zwischen Israel und dem Iran, der die Risikoprämien gesenkt hat.

Die Bank hat ihre Prognose für das weltweite Nachfragewachstum um 260.000 Barrel pro Tag angehoben, wobei der Großteil dieses Wachstums auf die Länder der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) entfällt. In den USA wird nun ein Nachfrageanstieg von 130.000 Barrel pro Tag für dieses Jahr prognostiziert, was 100.000 Barrel mehr als zuvor entspricht. Diese positive Entwicklung wird teilweise auf witterungsbedingte Sondereffekte zu Jahresbeginn zurückgeführt.

Trotz der positiven Nachfragesignale erwartet Barclays eine konjunkturelle Abkühlung. Kurzfristig dürften jedoch die Marktkräfte den Ölpreis stützen.

In einem anderen Kontext wurde der Vizechef des russischen Ölkonzerns Transneft, Andrej Badalow, tot aufgefunden, was erneut Fragen zu ungewöhnlichen Todesfällen in der russischen Energiebranche aufwirft. Badalow, der seit 2021 in seiner Position war, starb nach einem Sturz aus einem Fenster, wobei die Ermittler vorläufig von Suizid ausgehen. Solche Vorfälle sind in Russland nicht ungewöhnlich und sorgen regelmäßig für Aufsehen.

Zusätzlich hat die US-Regierung neue Sanktionen gegen den Iran verhängt, die sich gegen Netzwerke richten, die iranisches Öl im Milliardenwert gekauft und transportiert haben. Ziel dieser Maßnahmen ist es, den wirtschaftlichen Druck auf Teheran zu erhöhen und den Einfluss der libanesischen Hisbollah zu begrenzen.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 68,50USD auf L&S Exchange (04. Juli 2025, 22:59 Uhr) gehandelt.