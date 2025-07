DAX auf Rekordniveau: Risiko von Rückschlägen wächst – Was Anleger wissen müssen! Aktuell stehen die großen Aktienindizes, insbesondere der DAX, auf einem hohen Bewertungsniveau, was die Aufmerksamkeit von Marktbeobachtern auf sich zieht. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des DAX liegt bei über 18, was signifikant über dem …