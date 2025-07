Novartis: Rückschlag für Cosentyx – Studie zur Riesenzellarteriitis enttäuscht!

Die Ergebnisse dieser Studie sind besonders enttäuschend für Novartis, da das Unternehmen Cosentyx als vielversprechende Therapieoption für RZA beworben hatte. CEO Vas Narasimhan hatte zuvor geschätzt, dass ein Erfolg in dieser Indikation dem Unternehmen jährlich etwa 500 Millionen US-Dollar zusätzlichen Umsatz hätte einbringen können. Trotz des Misserfolgs in dieser speziellen Indikation bleibt Novartis optimistisch und plant, die Studiendaten umfassend auszuwerten und zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ergebnisse zu veröffentlichen.

Novartis hat einen Rückschlag in der Entwicklung seines Antikörpermedikaments Cosentyx hinnehmen müssen, das bereits erfolgreich zur Behandlung von Schuppenflechte und anderen entzündlichen Erkrankungen eingesetzt wird. In einer Phase-III-Studie zur Behandlung der Riesenzellarteriitis (RZA), einer potenziell lebensbedrohlichen Gefäßerkrankung, konnte Cosentyx keine signifikante Verbesserung im Vergleich zu einem Placebo erzielen. Die Studie, die in Kombination mit Steroiden durchgeführt wurde, zeigte, dass die Behandlung bei den Patienten bis zur 52. Woche keine statistisch signifikante Überlegenheit aufwies.

Cosentyx wird in diesem Jahr voraussichtlich einen Umsatz von rund sieben Milliarden US-Dollar generieren, was die Bedeutung des Medikaments für Novartis unterstreicht. Das Unternehmen hat kürzlich seine Umsatzprognosen für 2025 angehoben, was vor allem auf den Erfolg anderer Medikamente zur Behandlung von Brustkrebs, Multipler Sklerose und Psoriasis zurückzuführen ist. Dennoch könnte der Rückschlag bei der RZA-Behandlung die Erschließung neuer Marktpotenziale für Cosentyx bremsen.

Im frühen Handel am Donnerstag reagierte der Aktienkurs von Novartis auf die Nachrichten und fiel leicht. Ein Anteilsschein kostete zu diesem Zeitpunkt 104,80 Euro. Trotz der negativen Ergebnisse in der RZA-Studie konnte Cosentyx in Bezug auf die kumulierten Steroiddosen hinsichtlich der steroidbedingten Toxizität und möglicher Nebenwirkungen statistisch besser abschneiden. Das Sicherheitsprofil des Medikaments wurde in früheren Studien bestätigt, was darauf hindeutet, dass Novartis weiterhin an der Entwicklung und dem Verständnis von immunvermittelten Krankheiten interessiert ist. Shreeram Aradhye, Chief Medical Officer von Novartis, betonte die Entschlossenheit des Unternehmens, den wissenschaftlichen Fortschritt in diesem Bereich voranzutreiben.

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 104,1EUR auf Lang & Schwarz (05. Juli 2025, 13:00 Uhr) gehandelt.