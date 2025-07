Energiekontor AG startet neues Aktienrückkaufprogramm – 9 Mio. Euro geplant!

Energiekontor, gegründet 1990 in Bremerhaven, hat sich als Pionier in der Branche der erneuerbaren Energien etabliert. Das Unternehmen plant, baut und betreibt Wind- und Solarparks sowohl in Deutschland als auch international. Aktuell betreibt Energiekontor 39 Wind- und Solarparks mit einer Gesamtnennleistung von etwa 444 Megawatt und hat weitere 160 Megawatt in der Bauphase. Die ambitionierte Projektpipeline des Unternehmens umfasst insgesamt 11,2 Gigawatt, was auf signifikante Wachstumspotenziale hinweist.

Die Aktie der Energiekontor AG ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet und kann an verschiedenen deutschen Börsen gehandelt werden. Das Unternehmen verfolgt eine solide Geschäftspolitik und strebt an, Wind- und Solarparks unabhängig von staatlichen Förderungen zu Marktpreisen zu realisieren. Dies unterstreicht das Engagement von Energiekontor, einen bedeutenden Beitrag zum Ausbau der erneuerbaren Energien zu leisten.

Insgesamt zeigt die Entscheidung zum Aktienrückkauf das Vertrauen des Unternehmens in seine zukünftige Entwicklung und die Absicht, den Wert für die Aktionäre zu steigern. Die regelmäßige Bekanntgabe der Transaktionen auf der Unternehmenswebsite soll Transparenz schaffen und das Vertrauen der Investoren stärken.

Die Energiekontor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 46,35EUR auf Tradegate (04. Juli 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.