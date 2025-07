Baywa: Erster Milliardenverlust in 102 Jahren – Was steckt dahinter? Der Mischkonzern Baywa, mit Sitz in München, erwartet für das vergangene Jahr einen Verlust von 1,6 Milliarden Euro. Dies stellt den ersten Jahresverlust in der 102-jährigen Unternehmensgeschichte dar, nachdem im Jahr 2021 bereits ein Minus von rund …