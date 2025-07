Hugo Boss: Aktienkurs erholt sich dank Frasers Group – Was steckt dahinter?

Die Aktien von Hugo Boss haben am Freitag, nach einem anfänglichen Rückgang, einen positiven Trend eingeschlagen. Der Kurs fiel zunächst um 2,2 Prozent, erholte sich jedoch innerhalb der ersten Handelsstunde und stieg um bis zu 3,6 Prozent, bevor er schließlich mit einem Plus von 2,5 Prozent schloss. Diese Bewegung wird teilweise durch den Ausbau der Beteiligung des Großaktionärs Frasers Group, hinter dem der britische Unternehmer Michael Ashley steht, beeinflusst.

Laut einer Mitteilung hat die Frasers Group am 12. Juni 2025 die Schwelle von 20 Prozent der Stimmrechte überschritten und am 20. Juni 2025 die 25-Prozent-Marke erreicht. Zudem hält die Gruppe Finanzinstrumente, die sich auf 32 Prozent der Aktien beziehen. Ashley betrachtet Hugo Boss als strategisches Investment und schließt nicht aus, in den kommenden zwölf Monaten weitere Anteile zu erwerben. Er betont, dass die Aktien des Unternehmens unterbewertet seien und fordert eine stärkere Fokussierung auf die Steigerung des Aktionärswertes anstelle von Dividendenausschüttungen.