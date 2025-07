Borussia Dortmund verkauft Gittens für 65 Millionen an Chelsea – Ein Talent geht!

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl äußerte sich zu den herausfordernden Gesprächen mit Chelsea und betonte die Bedeutung der wirtschaftlichen Aspekte des Transfers. Geschäftsführer Lars Ricken hob hervor, dass der Verein Gittens frühzeitig entdeckt und zum „Nulltarif“ verpflichtet habe, um ihn dann kontinuierlich zu entwickeln. Der Transfer wird als wertvoll für die wirtschaftliche Situation des Vereins angesehen, insbesondere für das Geschäftsjahr 2025/2026, in dem ein positiver Effekt auf die Ergebniskennzahlen (EBITDA, EBIT) in Höhe von etwa 37 bis 42 Millionen Euro erwartet wird.

Nach intensiven Verhandlungen hat Borussia Dortmund den Wechsel von Jamie Gittens zum englischen Premier-League-Club FC Chelsea bekannt gegeben. Die Einigung zwischen den beteiligten Parteien wurde während der Club-Weltmeisterschaft in Fort Lauderdale erzielt. Dortmund erwartet, die geforderten 65 Millionen Euro für den talentierten Spieler zu erhalten, der im eigenen Nachwuchsleistungszentrum ausgebildet wurde. Gittens, der erst 20 Jahre alt ist, hatte bereits einen Medizincheck bei Chelsea absolviert, kehrte jedoch vorübergehend ins Dortmunder Teamquartier zurück, da die Verhandlungen sich hinzogen.

Zusätzlich steht auch der Verkauf des französischen Abwehrtalents Soumaila Coulibaly bevor, der zu Racing Straßburg wechseln könnte. Coulibaly, der 21-Jährige, hat beim BVB nie den Durchbruch geschafft, war jedoch bis 2026 vertraglich gebunden. Er war 2021 ablösefrei aus der A-Jugend von Paris Saint-Germain verpflichtet worden und zuletzt an Stade Brest verliehen. Während der Club-WM kam er bislang nicht zum Einsatz.

Die Verhandlungen um Gittens verdeutlichen die Herausforderungen, die bei Transfers zwischen großen Clubs auftreten können, insbesondere wenn es um junge Talente geht. Dortmund zeigt sich jedoch optimistisch, dass die finanziellen Erwartungen erfüllt werden können, was dem Verein Planungssicherheit für die Zukunft geben würde. Der Wechsel von Gittens wird als weiterer Schritt in der erfolgreichen Entwicklung von Talenten beim BVB angesehen, die sich in lukrativen Transfers niederschlägt.

Insgesamt reflektiert dieser Transfer die dynamischen Veränderungen im Fußballgeschäft, wo junge Spieler zunehmend hohe Ablösesummen erzielen können, und unterstreicht die strategische Ausrichtung von Borussia Dortmund, talentierte Spieler zu entwickeln und gewinnbringend zu verkaufen.

