All for One Group SE: Aktienrückkaufprogramm trotz Umsatzanpassung!

Am 3. Juli 2025 gab die All for One Group SE bekannt, dass der Vorstand, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu 7 Millionen Euro beschlossen hat. Dieses Programm, das als „Aktienrückkaufprogramm 2025“ bezeichnet wird, erlaubt den Rückkauf von bis zu 100.000 eigenen Aktien, was etwa 2% des aktuellen Grundkapitals entspricht. Der Rückkauf erfolgt über die Börse im XETRA-Handel und ist auf den Zeitraum vom 7. Juli 2025 bis zum 6. Juli 2026 festgelegt. Die Ermächtigung für diesen Rückkauf wurde bereits in der Hauptversammlung am 18. März 2025 erteilt.

Die Entscheidung für das Rückkaufprogramm fällt in eine Zeit, in der die All for One Group SE ihre Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2024/25 anpassen musste. Aufgrund verschärfter geopolitischer Unsicherheiten und wirtschaftlicher Herausforderungen in Mitteleuropa wird nun ein Umsatz zwischen 505 Millionen und 520 Millionen Euro erwartet, was eine Senkung gegenüber der vorherigen Prognose von 525 Millionen bis 540 Millionen Euro darstellt. Auch die EBIT-Marge vor M&A-Effekten wurde von 7-8% auf 5-6% nach unten korrigiert.