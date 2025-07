Insolvenz-Antrag der EV Digital Invest AG: Überraschende Zahlungsweigerung! Die EV Digital Invest AG, ein Lizenzpartner der Engel & Völkers Marken GmbH & Co. KG, hat am 4. Juli 2025 bekannt gegeben, dass sie beim Amtsgericht Charlottenburg einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung stellen wird. …