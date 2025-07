Onco-Innovations: Revolutionäre Krebsforschung mit KI und PNKP-Inhibitoren!

Die kurzfristige F&E-Roadmap umfasst die Auswahl von Vertragsforschungspartnern, den Beginn präklinischer GLP-Tests und die Vorbereitung auf klinische Phase-1-Studien, die entscheidend für regulatorische Meilensteine im Jahr 2026 sind. Ein weiterer wichtiger Punkt war die Gründung des PROmAI-Konsortiums, das globale Pharmapartner und wissenschaftliche Experten zusammenbringt, um KI-gestützte Tools für die Krebsmedikamentenentwicklung zu entwickeln. AstraZeneca hat bereits Interesse an einer Mitgliedschaft bekundet.

Onco-Innovations Ltd. hat am 2. Juli 2025 eine Telefonkonferenz für Investoren abgehalten, in der CEO Thomas O’Shaughnessy bedeutende Fortschritte in der Forschung und Entwicklung (F&E) des Unternehmens präsentierte. Im Mittelpunkt stand die innovative Polynukleotidkinase-3-Phosphatase (PNKP)-Inhibitor-Technologie, die das Potenzial hat, die Krebsbehandlung grundlegend zu revolutionieren. O’Shaughnessy berichtete über die Beauftragung von Dalton Pharma Services zur Herstellung von präklinischem Testmaterial, was den Übergang von der Grundlagenforschung zur klinischen Vorbereitung markiert.

Zusätzlich hat Onco eine Forschungsvereinbarung mit der University of Alberta und dem Cross Cancer Institute geschlossen, um die Anwendung der PNKP-Hemmung bei Glioblastoma multiforme zu untersuchen. Diese Zusammenarbeit könnte wichtige Daten für zukünftige Kombinationsbehandlungsstrategien liefern. O’Shaughnessy betonte die Bedeutung der kürzlichen Börsennotierung an der Cboe Canada Inc. für die Sichtbarkeit des Unternehmens und das Engagement der Investoren.

Die Übernahme von Inka Health AI im Februar 2025 stärkt Oncos Position in der KI-gestützten Arzneimittelentwicklung. Inka Health bringt fortschrittliche Datenanalysemethoden und KI-Modelle mit, die die F&E-Leistung von Onco verbessern sollen. O’Shaughnessy kündigte an, dass bald weitere Informationen über die Entwicklung des Synograph-Systems von Inka Health veröffentlicht werden, das eine Schlüsselrolle in der KI-gestützten Forschung spielen soll.

Onco-Innovations verfolgt das Ziel, durch den Einsatz von KI eine neue Klasse von Therapien für solide Tumoren zu entwickeln. Das Unternehmen plant, in den kommenden Monaten weitere Updates zu seinen Fortschritten in der klinischen Umsetzung zu veröffentlichen. In einem dynamischen Markt für onkologische Therapien, der bis 2032 ein Volumen von 479 Milliarden USD erreichen könnte, sieht Onco-Innovations vielversprechende Wachstumsperspektiven.

