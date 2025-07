Neuer Vorstandsvorsitzender bei ZEAL: Dr. Tweraser leitet die Zukunft! Am 3. Juli 2025 gab die ZEAL Network SE bekannt, dass Dr. Stefan Tweraser zum neuen Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens ernannt wurde. Seine Amtszeit beginnt offiziell am 15. September 2025, jedoch wird er bereits am 25. August 2025 als Mitglied …