AT&S Hauptversammlung 2025: Keine Dividende, neuer Aufsichtsratschef!

Am 3. Juli 2025 fand die 31. ordentliche Hauptversammlung der AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG in Leoben statt. Ein zentrales Ergebnis der Versammlung war der Beschluss, für das Geschäftsjahr 2024/25 keine Dividende auszuzahlen. Zudem wurde die Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025/26 bestellt. Ein bedeutender Personalwechsel fand im Aufsichtsrat statt: Andy Mattes wurde neu gewählt und übernimmt bis zur 36. ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2030 den Vorsitz des Aufsichtsrats. Georg Hansis wurde in seinem Amt bestätigt.

In der anschließenden Sitzung des Aufsichtsrats wurde Mattes einstimmig zum Vorsitzenden gewählt. Dr. Georg Riedl, der nun als stellvertretender Vorsitzender fungiert, äußerte sich positiv über die Wahl und betonte Mattes' umfangreiche Erfahrung in der Technologiebranche. Mattes selbst bezeichnete seine Wahl als große Ehre und hob das enorme Zukunftspotenzial von AT&S hervor. Er betonte die zentrale Rolle von Technologie, Digitalisierung und Mikroelektronik für die gesellschaftliche Entwicklung und die wirtschaftliche Innovation. AT&S sei hervorragend positioniert, um die Transformation in diesen Bereichen aktiv mitzugestalten.