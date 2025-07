Stabilus ernennt Andreas Jaeger zum neuen Finanzvorstand – Ein Blick auf seine Karriere!

Der Auto- und Industriezulieferer Stabilus hat einen neuen Finanzvorstand ernannt: Andreas Jaeger wird ab dem 1. November 2025 die Position übernehmen. Dies gab das Unternehmen am Freitag in Koblenz bekannt. Jaeger, ein Schweizer Staatsbürger, bringt über 20 Jahre Erfahrung in verantwortlichen Finanzfunktionen in verschiedenen Industrien mit. Zuletzt war er als Finanzvorstand und interimistischer CEO der Forbo Holding tätig, einem Hersteller von Bodenbelägen und Bauklebstoffen.

Die Ernennung von Jaeger schließt eine Lücke, die seit dem Rücktritt des vorherigen Finanzchefs Stefan Baurreis im Februar 2025 besteht. Bis zu Jaegers Amtsantritt wird der derzeitige CEO Dr. Michael Büchsner das Finanzressort weiterhin verantworten, unterstützt von Dr. Wend von Wietersheim, einem erfahrenen Finanzmanager.