AGRANA Hauptversammlung 2025: Dividende sinkt auf 0,70 Euro – wichtige Entscheidungen!

Die Dividende wird ab dem 9. Juli 2025 ex Dividende gehandelt, wobei der Nachweisstichtag für die Dividende auf den 10. Juli 2025 festgelegt wurde. Die Auszahlung erfolgt ab dem 14. Juli 2025, abzüglich der Kapitalertragsteuer von 27,5 %, durch die depotführenden Kreditinstitute. Die Raiffeisen Bank International AG in Wien fungiert als Hauptzahlstelle für die Dividendenzahlungen.

Die 38. ordentliche Hauptversammlung der AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft fand am 4. Juli 2025 statt und brachte wichtige Entscheidungen für das Unternehmen und seine Aktionäre. Ein zentrales Ergebnis der Versammlung war der Beschluss zur Ausschüttung einer Dividende von 0,70 Euro je dividendenberechtigter Stammaktie für das Geschäftsjahr 2024/25. Dies stellt einen Rückgang im Vergleich zur Vorjahresdividende von 0,90 Euro dar. Insgesamt wird eine Summe von 43.742.283 Euro an die Aktionäre ausgeschüttet, basierend auf 62.488.976 Stück dividendenberechtigten Stammaktien.

AGRANA verfolgt eine berechenbare und transparente Dividendenpolitik, die auf Kontinuität ausgerichtet ist. Diese Politik berücksichtigt sowohl die finanziellen Ergebnisse als auch den Cashflow und die Verschuldungssituation des Unternehmens, um eine solide Bilanzstruktur zu gewährleisten. Die Hauptversammlung erteilte zudem den Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024/25 die Entlastung.

Ein weiterer wichtiger Punkt der Versammlung war die Bestellung der KPMG Austria GmbH als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025/26. Diese Entscheidung unterstreicht das Bestreben von AGRANA, die Unternehmensführung und -transparenz zu stärken.

Die AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft, mit Sitz in Wien, ist an mehreren Börsen notiert, darunter die Wiener Börse und der Freiverkehr in Deutschland. Die ISIN der Aktien lautet AT000AGRANA3, und die WKN ist A2NB37. Das Unternehmen ist in der Lebensmittel- und Agrarwirtschaft tätig und hat sich einen Namen als zuverlässiger Akteur in der Branche gemacht.

Insgesamt zeigt die Hauptversammlung, dass AGRANA trotz eines Rückgangs der Dividende weiterhin auf eine nachhaltige und verantwortungsvolle Unternehmensführung setzt, um den langfristigen Interessen der Aktionäre gerecht zu werden.

Die Agrana Beteiligungs Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,76 % und einem Kurs von 13,20EUR auf Tradegate (04. Juli 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.