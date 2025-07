Merz lobt EU-Pläne zur CO2-Kompensation: Ein Schritt in die richtige Richtung?

Bundeskanzler Friedrich Merz hat die Pläne der EU-Kommission zur Kompensation von CO2-Einsparungen begrüßt, die auf einer Bankentagung in Berlin vorgestellt wurden. Merz, Mitglied der CDU, betonte, dass die Kommission entschieden habe, dass CO2-Einsparungen auch durch Investitionen in andere Länder erzielt werden können, etwa durch den Erhalt von Wäldern. Diese Bestimmung sei im Pariser Klimaabkommen verankert, jedoch in Europa und Deutschland bislang nicht ausreichend beachtet worden.

Merz wies darauf hin, dass viele Umweltverbände gegen diese Entscheidung protestieren, er jedoch die Herangehensweise für richtig halte. Er argumentierte, dass die CO2-Grenzkosten in Europa deutlich höher seien als in anderen Teilen der Welt. Dies werde zu intensiven Debatten im Europäischen Parlament führen. Merz betonte, dass es wichtig sei, sich diesen Diskussionen zu stellen, um nicht nur als „Verwalter des Mangels“ zu agieren.