Unmut bei HHLA-Aktionären: Titzrath-Abgang und Dividendenkürzung im Fokus!

Ein zentraler Streitpunkt war die Dividende: Die Port of Hamburg Beteiligungsgesellschaft SE (PoH), die mehrheitlich der Stadt Hamburg und der Reederei MSC gehört, plant, die Dividende von ursprünglich 16 Cent auf nur 10 Cent pro A-Aktie zu kürzen. Diese Entscheidung stieß auf heftige Kritik, da die PoH rund 90,4 Prozent des HHLA-Grundkapitals hält und ihre Mehrheit nutzen will, um die Kürzung durchzusetzen. DSW-Landesgeschäftsführer Dirk Unrau bezeichnete dies als „Diktatur durch den Mehrheitsaktionär“ und warf Grube vor, die Interessen der Aktionäre zu missachten.

Grube räumte ein, dass die Situation unglücklich verlaufen sei, betonte jedoch, dass es kein Zerwürfnis zwischen den Hauptanteilseignern gebe. Er argumentierte, dass beide Seiten valide Argumente hätten, was die Diskussion über die Dividende angehe. Unrau hingegen stellte die Behauptung in Frage, dass Titzrath und der Aufsichtsrat sich im besten Einvernehmen getrennt hätten, und deutete an, dass Titzrath möglicherweise nicht mehr gewünscht war, nachdem sie einen Fünfjahresvertrag unterschrieben hatte.

Titzrath, die seit neun Jahren an der Spitze der HHLA steht, wird für das laufende Jahr ihr Gehalt von 550.000 Euro sowie eine Abfindung von 1,58 Millionen Euro erhalten. Ihr Abgang wird als Teil eines strategischen Wechsels betrachtet, obwohl es in der Vergangenheit immer wieder zu Unstimmigkeiten gekommen war, insbesondere in Bezug auf den umstrittenen Einstieg von MSC.

Insgesamt zeigt die Situation bei der HHLA, wie komplex die Dynamik zwischen Hauptaktionären, Aufsichtsrat und Vorstand sein kann, insbesondere wenn es um finanzielle Entscheidungen und die Unternehmensführung geht. Die bevorstehenden Entwicklungen werden entscheidend sein, um das Vertrauen der Aktionäre zurückzugewinnen und die strategische Ausrichtung des Unternehmens zu klären.

