United Internet AG: Finanzbericht Q2 2025 – Wichtige Einblicke erwartet!

Die United Internet AG hat am 4. Juli 2025 eine Vorabbekanntmachung zur Veröffentlichung ihrer Finanzberichte gemäß den §§ 114, 115 und 117 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) herausgegeben. In dieser Mitteilung kündigt das Unternehmen die Veröffentlichung seines Konzern-Finanzberichts für das zweite Quartal (Q2) 2025 an. Der Bericht wird sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache am 7. August 2025 veröffentlicht. Die entsprechenden Dokumente werden auf den Investor-Relations-Seiten der Unternehmenswebsite bereitgestellt: für die deutsche Version unter http://www.united-internet.de/investor-relations/publikationen/berichte.html und für die englische Version unter http://www.united-internet.de/en/investor-relations/publications/reports.html.

Die EQS Group, die für die Verbreitung dieser Mitteilung verantwortlich ist, bietet einen Service, der gesetzliche Meldepflichten, Corporate News und Finanznachrichten umfasst. Die Veröffentlichung der Finanzberichte ist für Investoren und Analysten von Bedeutung, da sie wichtige Einblicke in die finanzielle Lage und die Geschäftsentwicklung der United Internet AG geben.