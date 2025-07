AMAG sichert sich langfristigen Stromvertrag für Aluminiumproduktion bis 2045!

Der neue Stromvertrag sieht vor, dass Alouette von 1. Januar 2030 bis 31. Dezember 2045 insgesamt 1.085 MW Strom beziehen kann. Der Preis für den Strom wird, ähnlich wie im bestehenden Vertrag, an den Aluminiumpreis sowie an die Midwest-Prämie gekoppelt, was als sogenannter Risk-sharing contract bezeichnet wird. Diese Regelung soll eine langfristige und wettbewerbsfähige Energieversorgung für die Elektrolyse Alouette sicherstellen.

Die AMAG Austria Metall AG hat am 4. Juli 2025 eine Absichtserklärung (MoU) zum Abschluss eines neuen langfristigen Stromvertrages für die Elektrolyse Alouette unterzeichnet. Alouette, an der die AMAG mit 20 % beteiligt ist, ist die größte Elektrolyseanlage in Nord- und Südamerika und hat eine jährliche Kapazität von über 620.000 Tonnen Primäraluminium. Die Vereinbarung wurde zwischen den Eigentümern von Alouette, der Regierung der kanadischen Provinz Québec und dem staatlichen Stromanbieter Hydro-Québec getroffen.

Die AMAG betont, dass die strategische Beteiligung an Alouette ein zentraler Bestandteil ihres Geschäftsmodells ist. Die neue Vereinbarung wird als essenziell für die profitable Weiterentwicklung der Elektrolyse in den kommenden 20 Jahren angesehen. Im Rahmen des neuen Vertrages verpflichtet sich Alouette zudem, in den kommenden Jahren Investitionen zu tätigen, die die nachhaltige Unternehmensentwicklung unterstützen. Diese Investitionen sollen insbesondere technologische Fortschritte sowie die Bereiche Umwelt, Energieeffizienz und Automatisierung fördern.

Die AMAG-Gruppe ist ein führender Anbieter von hochwertigen Aluminiumguss- und -walzprodukten, die in verschiedenen Industrien, darunter Luftfahrt, Automobil und Bau, eingesetzt werden. Die Produktion in Alouette erfolgt durch den effizienten Einsatz von Wasserkraft, was zu einem geringen CO2-Fußabdruck führt. Mit dieser neuen Vereinbarung wird die AMAG in der Lage sein, ihre Versorgung mit Primäraluminium für den Standort Ranshofen zu sichern und gleichzeitig die Profitabilität des Unternehmens zu stärken.

Insgesamt stellt die Einigung über die Rahmenbedingungen des neuen Stromvertrages einen wichtigen Schritt für die AMAG dar, um ihre Position im Aluminiumsektor weiter auszubauen und nachhaltige Produktionsmethoden zu fördern.

Die AMAG Austria Metall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 24,10EUR auf Lang & Schwarz (04. Juli 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.