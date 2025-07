Zollstreit zwischen EU und USA: Merz fordert schnelle Lösung vor Frist!

Knapp eine Woche vor dem angedrohten Inkrafttreten neuer US-Zölle auf EU-Waren hat Bundeskanzler Friedrich Merz eindringlich eine schnelle und unkomplizierte Lösung gefordert. Auf einer Tagung der Volks- und Raiffeisenbanken betonte er, dass es nicht um ein umfassendes Handelsabkommen gehe, sondern um die rasche Beilegung eines Zollstreits, der insbesondere Schlüsselbranchen wie Chemie, Automobilbau, Pharma, Maschinenbau, Aluminium und Stahl betrifft. Merz plädierte für eine zügige Einigung mit den USA, um eine langwierige Verhandlung zu vermeiden.

In Washington sollen Vertreter der EU und der USA an diesem Donnerstag über eine mögliche Lösung des Zollstreits verhandeln. US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, ab dem 9. Juli neue Zölle einzuführen, falls die EU in Handelsfragen nicht entgegenkommt. Trump rechtfertigt seine Zollpolitik mit dem Ziel, Handelsungleichgewichte zu korrigieren und Produktionen ins Heimatland zurückzuholen.