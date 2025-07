Rational: Eine Aktie für die Ewigkeit?

Rational gilt als Compounder – ein klassischer Vervielfacher – der weitgehend geräuschlos Kursgewinne über einen langen Zeitraum liefert. Seit dem IPO im Jahr 2000 zum Kurs von 23 Euro kletterte die Aktie bis zum Jahr 2021 ihr Allzeithoch bei über 1000 Euro. Obwohl das Unternehmen mit seinem industriellen Geschäftsmodell nur selten in den Schlagzeilen gerät, taucht die Aktie immer wieder in den Listen für die besten Langfrist-Investments auf.

Bernstein Analyst Philippe Lorain hebt hervor, dass die Aktie in Auf- und Abschwungphasen defensive Eigenschaften zeigt, eine starke Marktstellung mit hohen Eintrittsbarrieren besitzt und von strukturellen Trends in der Gastronomie- und Lebensmittelindustrie profitiert. "Wir sehen Rational weiterhin als eine "Buy and Hold"-Aktie, die für langfristig orientierte Investoren einen Blick wert ist, dank: 1) defensiver Eigenschaften in typischen Auf- und Abschwungphasen; 2) einer starken Wettbewerbsposition mit hohen Eintrittsbarrieren; 3) einer Exponierung gegenüber strukturellen Trends in der Catering-und Foodservice-Branche, die einen ‚Wachstumspfad‘ eröffnet; und 4) einer Bilanz, die einer Festung gleicht."