Kissigs Kloogschieterei: Money makes the Trump go round

Donald hat mal wieder Geldsorgen. Und nicht nur Onkel Dagobert findet das alles andere als lustig. Das Haushaltsdefizit der USA wächst mit nie dagewesener Geschwindigkeit, was er stets kritisiert hat. Doch aktuell lässt er mehr Geld drucken als in seiner ersten Amtszeit und sogar während der vier Biden-Jahre mit ihren exzessiven Stimulationsprogrammen. Trumps "big beautiful bill" kostet die USA weitere Billionen und ist ein gewaltiges Umverteilungsprogramm von unten nach oben, mit dem überwiegend die Reich(s)ten entlastet werden zulasten aller anderen. Und diese zusätzlichen Schulden werden immer teurer, denn in den USA erweisen sich die Inflation (auch wegen Trumps Wirtschafts- und Zollpolitik) und daher die Zinsen als zähleibig und jeder neue Schuldendollar bringt dem Staatshaushalt weitere Zinsbelastungen ein – neue Schulden, aber auch die bereits bestehenden Schulden, die refinanziert werden müssen. Bei mehr als 35 Billionen Dollar Gesamtverschuldung geht es auch bei kleinsten Veränderungen gleich um Milliardenbeträge.





Die Staatsverschuldung der USA hat sich 2024 im Vorjahresvergleich um 2,25 Billionen Dollar auf insgesamt 35,25 Billionen erhöht (Quelle: Statista). In 2025 wird die Staatsverschuldung der USA auf etwa 37,35 Billionen USD anwachsen und dürfte bis nach bisherigen Annahmen 2030 auf 57,6 Billionen Dollar zulegen. Trumps "big beautuiful bill" wird das noch beschleunigen. Dabei weisen die USA in absoluten Zahlen die weltweit höchste Staatsverschuldung auf und die Schuldenquote liegt bei 121 %. Sie misst die Verschuldung im Verhältnis zur Wirtschaftskraft, dem Bruttoinlandsprodukt (BIP). Zum Vergleich: In der EU liegt die Schuldenquote bei rund 81 % und die Maastricht-Kriterien zur Stabilität des Euro haben eine Obergrenze von 80 % des BIP. Doch die Schuldenexzesse der USA lassen die Schuldenquote nach einer Analyse der KfW innerhalb der kommenden zehn Jahre auf 170 % des BIP anwachsen, und dies sei der "Kipppunkt", an dem die Investoren das Vertrauen in die größte Wirtschaftsmacht der Welt verlieren werden. Eine (bisher undenkbare) Staatspleite der USA wird damit vom rein theoretischen Szenario zu einer immer realistischeren Horrorvision...